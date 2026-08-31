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هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحذر من تحول عنف المستوطنين إلى مواجهة مسلحة بالضفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هآرتس: الجيش الإسرائيلي يحذر من تحول عنف المستوطنين إلى مواجهة مسلحة بالضفة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

حذر مسؤولون كبار في جيش الإحتلال الإسرائيلي من تزايد خطر تنظيم فلسطينيين مسلحين عمليات انتقامية ضد المستوطنين، واندلاع مواجهة مسلحة في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، يخشى الجيش الاسرائيلي وقوع هجوم على غرار إحراق منزل عائلة دوابشة في دوما مما قد يشعل موجة ردود فعل فلسطينية واسعة في الضفة الغربية، حيث أن سقوط عدد كبير من الفلسطينيين في هجوم للمستوطنين قد يدفع فلسطينيين غير مشاركين حاليا في المواجهات إلى الانضمام للعمليات المسلحة.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي رصد زيادة كبيرة في أعداد المستوطنين المشاركين في أعمال العنف بالضفة، كما تصاعد مستوى الاعتداءات.

ويحذر مسؤولون عسكريون من أن فلسطينيين بدأوا يتجمعون للدفاع عن قراهم وسط مخاوف من انتقالهم إلى تنفيذ هجمات مسلحة ضد المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن بعض المصادر الأمنية الرفيعة تحدثت عن وجود عن قطيعة عملياتية خطيرة بين الجيش والشرطة في الضفة الغربية. فيما حذر مسؤولون في الجيش من أن استمرار عنف المستوطنين يشكل خطرا أمنيا حقيقيا على إسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبرية، يخشى الجيش أن يؤدي ضعف إنفاذ القانون ضد المستوطنين إلى تصعيد واسع وتحول العنف المتبادل إلى مواجهة مسلحة في الضفة الغربية. ويعارض الجيش والجهاز القضائي نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة من الجيش إلى الشرطة وسط مخاوف من إضعاف ملاحقة المستوطنين المتورطين في العنف.

جيش الإحتلال الإسرائيلي عمليات انتقامية مواجهة مسلحة الضفة عائلة دوابشة الضفة الغربية

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