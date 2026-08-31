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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
رنا عصمت

يصادف اليوم ال 30 من أغسطس، عيد ميلاد الفنانة ليلى أحمد زاهر، والتي أتمت عامها ال 23.

وتحرص ليلى أحمد زاهر، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام”.

وتفضل ليلى أحمد زاهر، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة، واختيار الألوان المبهجة التي تبرز جمالها وتتناسب مع لون بشرتها.

كما اختارت ليلى أحمد زاهر، ألوان الشعر البنية والشقراء التي تبرز جمال أنوثتها، كما تميل إلى اختيار الشعر القصير.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ليلى أحمد زاهر، في المكياج على اختيار الألوان الجذابة التي تبرز جمال عيونها، وتفضل اخيار أحمر الشفاه بألوان النود التي تبرز جمال أنوثتها.

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