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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يكرم 9 فرق و27 طالبًا تأهلوا لنهائيات البرمجة التنافسية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

كرّم الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، 9 فرق من طلاب الجامعة، عقب تأهلهم إلى التصفيات النهائية للمسابقة الدولية للبرمجة التنافسية، في إنجاز تاريخي هو الأكبر في مسيرة الجامعة منذ بدء مشاركتها في المسابقة، وذلك بحضور الدكتور حاتم سيد أحمد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور جمال محروس، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف والدكتورة هيام عبدالله  مشرف فرق كلية الحاسبات  والدكتورة مروة شومان مشرف فرق الهندسة الإلكترونية. 

وجاء التكريم احتفاءً بإنجاز 27 طالبًا وطالبة نجحوا في الوصول إلى النهائيات، ليكتبوا فصلًا جديدًا في سجل تميز جامعة المنوفية في واحدة من أقوى مسابقات البرمجة التنافسية، مؤكدين امتلاك الجامعة جيلًا من الشباب الموهوب القادر على المنافسة والابتكار وصناعة الفارق في مجالات البرمجة والخوارزميات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأعرب الدكتور أحمد فرج القاصد عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن تأهل 9 فرق من جامعة المنوفية إلى التصفيات النهائية يمثل إنجازًا استثنائيًا وفخرًا لكل أبناء الجامعة، ويعكس المستوى العلمي والمهاري المتقدم الذي يتمتع به الطلاب، وما يمتلكونه من قدرات متميزة في البرمجة والخوارزميات وحل المشكلات.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة إلى الطلاب المتأهلين، مشيدًا بإصرارهم وروح المنافسة التي تحلّوا بها، وما بذلوه من جهود وتدريبات متواصلة للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكدًا أن الجامعة تضع دعم الطلاب الموهوبين والمتميزين في مقدمة أولوياتها، وتحرص على توفير كل سبل التدريب والرعاية والتأهيل التي تساعدهم على تطوير قدراتهم وتحويل معارفهم وأفكارهم إلى إنجازات حقيقية ترفع اسم الجامعة. 

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن هذا النجاح لا يمثل مجرد تأهل إلى التصفيات النهائية، وإنما يعكس قدرة طلاب جامعة المنوفية على المنافسة في أقوى المحافل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يكمن في عقول الشباب وقدراتهم، وأن الجامعة مستمرة في دعم أبنائها في مجالات الابتكار والبرمجة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل. 

كما أشاد رئيس الجامعة بالدور الذي تقوم به كليتا الحاسبات والمعلومات والهندسة الإلكترونية بمنوف والعلوم  في اكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين، وبجهود أعضاء هيئة التدريس والمدربين في إعداد الفرق وتأهيلها للمنافسات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة لتكامل جهود الطلاب والكليات والمدربين وإدارة الجامعة.

وضمت قائمة الفرق المتأهلة 5 فرق من كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، و3 فرق من كلية الحاسبات والمعلومات، إلى جانب فريق مشترك يضم طلابًا من كليات العلوم والهندسة الإلكترونية والحاسبات والمعلومات، ليصل إجمالي الفرق المتأهلة إلى 9 فرق، وهو العدد الأكبر الذي تحققه جامعة المنوفية منذ بدء مشاركتها في المسابقة.

كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف.. 5 فرق في النهائيات

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حسام صابر سيد صابر

أحمد وجيه عبدالمعطي مصطفى

أحمد موسى عبدالحكيم موسى

Retired But Still Manifa

أحمد محمد كامل عبدالمجيد متولي

عبدالرحمن أحمد السيد السرساوي

خالد محمد محمد لبيب الرفاعي

3lhady ya hany enta ragl momen

مؤمن يوسف السيد العايق

مريم محمد عبدالهادي محمد

محمد هاني محمد خفاجي

Last chance give it a dance

يوسف خلف عوض أحمد

محمود خالد رشاد

عبدالرحمن مصطفى محمد

Fe Judge Msh 3ayz Yostor

محمد عادل عبدالستار

محمد أحمد إبراهيم

محمد أسامة فؤاد

كلية الحاسبات والمعلومات.. 3 فرق في النهائيات

3gzna bs gbna newbie yngezna

عبدالرحمن محمود أحمد الحبال

أحمد عادل يحيى محمد

منى محمد أحمد دويدار

bnmz7

شهد عبدالعزيز عبدالعزيز شلبي

أشرف يسري محمد مصطفى عبد الرسول

محمد ياسر مصطفى محمود

We Dont Play We Checkmate

أحمد محمود سعيد المحروق

منة فتحي محمد جاد الله

محمد خالد مبروك محمد

فريق مشترك من 3 كليات.. «Manifa Flow We Steal the Show»

Manifa Flow We Steal the Show

محمد عمرو عاصم – كلية العلوم

عبدالرحمن سامي – كلية الهندسة الإلكترونية

يوسف أبو سالم – كلية الحاسبات والمعلومات 

وفي ختام التكريم، وجّه الدكتور أحمد فرج القاصد التحية والتقدير إلى الطلاب الأبطال، متمنيًا لهم مواصلة مسيرة النجاح والتفوق خلال التصفيات النهائية، وتحقيق مراكز متقدمة تضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنوفية، مؤكدًا أن الوصول إلى النهائيات ليس نهاية الطريق، وإنما بداية جديدة لطموح أكبر وإنجازات أقوى. 

ويعكس هذا الإنجاز ما توليه جامعة المنوفية من اهتمام برعاية الموهوبين والمتميزين، وتوفير بيئة داعمة للإبداع والابتكار، بما يتجاوز حدود التحصيل الأكاديمي إلى تنمية المهارات التطبيقية والقدرة على المنافسة، وإعداد جيل من الشباب يمتلك العلم والمهارة والثقة لخوض المنافسات التكنولوجية، وحجز مكان متميز بين الكفاءات الواعدة على المستويين المصري والدولي.

المنوفية محافظة المنوفية طلبة جامعة المنوفية تكريم

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