تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل مكالمة عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام مع الحكم الدولي محمد معروف، بشأن مباراة الأهلي وزد، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وأوضح هاني حتحوت عبر برنامجه "مودرن سبورتس" على قناة "modern mti" أن عصام عبدالفتاح تحدث مع محمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد بشأن ما دار بينه وبين وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي.



وأشار إلى أن معروف أبلغ عبد الفتاح خلال اتصاله الهاتفي أن الحديث الذي دار بينهما بشأن صحة احتساب ركلة جزاء من عدمه فقط.

واختتم أن عبدالفتاح طلب من طاقم تحكيم المباراة بعدم الحديث نهائيا في وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا بشأن ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية.