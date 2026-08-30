عصام عبد الفتاح يكشف موقفه من أزمة محمد معروف في مباراة الأهلي وزد

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام المصرية، عن موقفه من أزمة محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وزد في بطولة الدوري المصري.

يأتى ذلك بعد تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة عن حديث محمد معروف مع وائل جمعة، مدير الكرة في النادي الأهلي، قائلا: "خرّج علي محمود، لأني مش هستنى عليه في اللي جاي".

وأكد عصام عبد الفتاح، في تصريحاته عبر “أون سبورت” عدم سماع تفاصيل حديث الحكم مع وائل جمعة قائلا: “لسه هنسمع وكل حاجة هتوضح في الفار، وكل التفاصيل موجودة في غرفة الفار”.

وأكمل: “إحنا لسه مجتمعناش وبكره هنكون موجودين ونسمع كل شيء بالنسبة للي حصل داخل غرفة الفار، بخصوص الموضوع ده”.



وائل جمعة ينفي حديثه مع محمد معروف

وفي أول تعليق له على ما أثير بشأن المباراة، نفى وائل جمعة بشكل قاطع حدوث أي حوار بينه وبين محمد معروف حول لاعب الأهلي علي محمود، مؤكدًا أن الرواية المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.

وقال وائل جمعة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث أي حوار مع حكم المباراة محمد معروف بشأن اللاعب علي محمود، ولا أعلم كيف يروج إعلامي لهذا الأمر، ما قيل كلام خطير ويستوجب التحقيق فيه".

ويأتي تعليق وائل جمعة ليضع حدًا للرواية التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، والتي تحدثت عن مطالبة حكم اللقاء بخروج علي محمود من الملعب بداعي عدم قدرته على حمايته من الحصول على بطاقة جديدة خلال أحداث المباراة.