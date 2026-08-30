مصدر الخبر ضلل كريم.. شوبير يكشف حقيقة تصريحات محمد معروف لـ وائل جمعة

علق الإعلامي أحمد شوبير على التصريحات التي أدلى بها كريم حسن شحاتة بشأن كواليس مباراة الأهلي وزد، وما تردد عن مطالبة الحكم محمد معروف لوائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، بإخراج علي محمود من الملعب، خوفًا من حصوله على إنذار ثانٍ وطرده.

شوبير

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إنه يلوم كريم حسن شحاتة على نقل هذه المعلومة، خاصة أنها تتعلق بواقعة خطيرة، مؤكدًا أن مثل هذا الأمر كان يستوجب التحقق من مصادر موثوقة قبل طرحه على الهواء.

وأضاف: «أنا الحقيقة بلوم على كريم حسن شحاتة إنه قال امبارح خبر مجهّل، لأن الخبر اللي قاله خبر خطير، إن الحكم محمد معروف قال لوائل جمعة: طلع علي محمود عشان ممكن ياخد إنذار تاني ويتطرد وأنا مش هقدر أحميه أكتر من كده».

وتابع شوبير: «من غير ما أسأل مصادر أنا بقول لأخويا الصغير كريم إن هذا الأمر مستحيل أن يحدث، كل كلمة بتتقال من محمد معروف مسجلة، ولو قال كده فيها إيقاف 3 أو 4 شهور على الأقل، فده مستحيل يحصل بالعقل كده بدون أي مصادر».

وكشف شوبير أنه تواصل مع أربعة مصادر من جهات مختلفة للتأكد من صحة الواقعة، مشيرًا إلى أن المصادر الأربعة أكدت له أن ما تردد بشأن حديث محمد معروف مع وائل جمعة لم يحدث.

واختتم شوبير تصريحاته قائلًا: «الحقيقة إني سألت 4 مصادر من جهات مختلفة، والأربعة أكدوا إن الأمر ده لم يحدث تمامًا، وبالتالي مصدر الخبر ضلل كريم حسن شحاتة، والخبر لا أساس له من الصحة، وجل من لا يسهو».

وكان كريم حسن شحاتة قد كشف في وقت سابق عن معلومة بشأن مباراة الأهلي وزد، زاعمًا أن محمد معروف طلب من وائل جمعة إخراج علي محمود من الملعب، قبل أن ينفي وائل جمعة صحة الواقعة.