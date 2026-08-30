اليابان تختار فيلم All of a Sudden لتمثيلها في سباق الأوسكار

أعلنت اليابان رسميًا اختيار فيلم المخرج ريوسوكي هاماجوتشي الجديد «فجأة» لتمثيلها في منافسات فئة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة الـ99 من جوائز الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول «ماري - لو»، مديرة دار لرعاية المسنين في ضواحي باريس، تحاول اعتماد نهج أكثر إنسانية في التعامل مع النزلاء، قائم على احترام كرامتهم والاستماع إلى احتياجاتهم، رغم مقاومة الإدارة وبعض العاملين.

وتتغير حياة ماري - لو عندما تلتقي «ماري موريساكي»، وهي مخرجة مسرح يابانية تقيم في باريس وتواجه مرض السرطان.

وتنشأ بين المرأتين صداقة عميقة تتأسس على التعاطف ومشاركة المخاوف والآمال، لتخوضا معًا، مع اقتراب ماري من نهاية حياتها، مواجهة مع المرض ومع أنظمة تضع الحسابات المادية فوق الإنسان.

ويقدم الفيلم من خلال هذه العلاقة، تأملًا هادئا ومؤثرا في قضايا الحياة والموت والصداقة، وفي قوة الحضور الإنساني وما يمكن أن يمنحه للآخر حتى في مواجهة النهاية.

ويعتزم الموزع الأمريكي NEON الدفع بالممثلتين الفرنسية فيرجيني إفيرا واليابانية تاو أوكاموتو في سباق جوائز الأوسكار، بعد تقاسمهما جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان.

ويُعد ريوسوكي هاماغوتشي واحدًا من أبرز المخرجين اليابانيين المعاصرين، وسبق له أن حقق حضورًا لافتًا في الأوسكار من خلال فيلم «Drive My Car»، الذي حصل على أربعة ترشيحات في الدورة الـ94 من الجائزة، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو مقتبس وأفضل فيلم دولي، وفاز بالجائزة الأخيرة.