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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
ريهام قدري

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الاستربس في المنزل بنفس مذاق وشكل المطاعم، خاصة انه من الوجبات المفضلة لدى الكبار والاطفال، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في المطبخ.

وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة لتحضير استربس الدجاج المقرمش، مع تتبيلة تمنحه مذاقا مميزا وطبقة خارجية ذهبية ومقرمشة.

مكونات الاستربس

- 500 جرام صدور دجاج مقطعة شرائح.
- كوب دقيق.
- نصف كوب نشا.
- كوب لبن.
- بيضة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- ملح وفلفل اسود.
- رشة شطة حسب الرغبة.
- زيت غزير للقلي.

طريقة عمل الاستربس

تبدأ الخطوة الاولى بتتبيل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الاسود والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة، ثم يضاف اللبن والبيضة وتقلب المكونات جيدا حتى تتغطى قطع الدجاج بالكامل بالتتبيلة.

تترك شرائح الدجاج في التتبيلة لمدة ساعة على الاقل حتى تتشرب النكهات وتصبح اكثر طراوة.

وفي طبق اخر، يخلط الدقيق مع النشا والقليل من التوابل، ثم تخرج قطع الدجاج من التتبيلة وتغلف جيدا بخليط الدقيق والنشا.

وللحصول على طبقة خارجية اكثر قرمشة، يمكن اعادة وضع قطع الدجاج في التتبيلة مرة اخرى، ثم تغليفها بخليط الدقيق والنشا للمرة الثانية.

يسخن الزيت جيدا في مقلاة عميقة، ثم توضع قطع الاستربس تدريجيا وتقلى على نار متوسطة حتى تحصل على اللون الذهبي وتصبح ناضجة من الداخل.

ترفع قطع الدجاج من الزيت وتوضع على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، ثم تقدم ساخنة مع الكاتشب او صوص الثوم او صوص الجبنة حسب الرغبة.

ويعد استخدام النشا من الخطوات التي تساعد على الحصول على قوام مقرمش من الخارج، كما يفضل عدم وضع كمية كبيرة من الدجاج في المقلاة في وقت واحد حتى لا تنخفض درجة حرارة الزيت.

استربس طريقة عمل استربس الاستربس استربس بطريقة نجلاء الشرشابي

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بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

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