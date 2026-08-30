"سوبر هاتريك" ميسي في فوز إنتر ميامي على مونتريال بالدوري الأمريكي | فيديو

نجح ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي في قيادة فريقه لفوز كاسح على منافسه مونتريال بنتيجة 7-1 ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي

وسجل ميسي أربعة أهداف “ سوبر هاتريك” لصالح فريقه بجانب صناعة هدف أخر ليقود الفريق لانتصار مهم في مشوار البطولة.

أهداف إنتر ميامي أمام مونتريال

بداية الحفلة التهديفية كانت عند كاسيميرو حيث نجح في تسجيل أول أهداف إنتر ميامي في الدقيقة 20 بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية نفذها تيلاسكو سيجوفيا.

وتعادل مونتريال في الدقيقة 37 عن طريق فابيان هيربرز قبل أن يتدخل ميسي ويعيد التقدم من جديد لإنتر ميامي في الدقيقة 40 من ركلة حرة

وعاد ميسي وسجل الهدف الثالث للفريق الأمريكي والثاني شخصيا في الدقيقة 52 وبعدها صنع الهدف الرابع للويس سواريز في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

وأضاف ميسي “ الهاتريك” والهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 83 وسجل ألكسندر شو، الهدف السادس لإنتر ميامي في الدقيقة 89 من عمر المباراة

قبل أن يسجل ميسي هدف سابع لإنتر ميامي وسوبر هاتريك شخصي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة حرة، ليرتفع رصيد إنتر ميامي للنقطة 42 جمعها من 22 مباراة.