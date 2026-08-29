نزل 6 جنيهات.. تفاصيل هبوط الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب مساء اليوم السبت 29-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 6 جنيهات جديدة خلال تعاملات اليوم بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6336 جنيها.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7234 جنيها للشراء و 7160 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6631 جنيها للشراء و 6563 جنيها للبيع .

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6330 جنيها للشراء و 6265 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5425 جنيها للشراء و 5370 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4455 دولار للشراء و 4454 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 50.64 ألف جنيه للشراء و 50.12 ألف جنيه للبيع.