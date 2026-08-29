طقس الأحد 30 أغسطس 2026.. الحرارة 35 بالقاهرة وشبورة وأمطار بهذه المناطق

تتجه اهتمامات المواطنين إلى معرفة حالة الطقس غدًا الأحد 30 أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء البلاد، وسط توقعات بظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح، مع فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، إلى جانب نشاط للرياح قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة في مناطق متفرقة.

ما حالة الطقس غدًا الأحد في مصر.

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس حار رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، في حين تميل الأجواء إلى الحرارة والرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل.

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وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار تأثير الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة من القيم المسجلة فعليًا في بعض المناطق، مع استمرار الفروق الواضحة بين درجات الحرارة على السواحل الشمالية ومناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوبه.

هل توجد شبورة مائية غدًا الأحد

وتتوقع الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتطلب الشبورة المائية مزيدًا من الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

هل تسقط أمطار غدًا في مصر

تشير التوقعات إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من شمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

وتظل فرص الأمطار محدودة وضعيفة، ولا تشير التوقعات الواردة إلى موجة أمطار واسعة على مختلف أنحاء الجمهورية، بينما تتركز فرص سقوط الأمطار في المناطق الشمالية المشار إليها.



نشاط الرياح والرمال والأتربة غدًا

ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومناطق من محافظة البحر الأحمر.

ويزيد نشاط الرياح من الإحساس بتغيرات حالة الطقس في بعض المناطق، كما قد يؤدي إثارة الرمال والأتربة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خصوصًا في المناطق المكشوفة والصحراوية.



حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، مع تراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، بينما تكون الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون مضطربة أيضًا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.5 متر، مع اتجاه رياح شمالية غربية.

وتعني هذه التوقعات استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية في المناطق التي تتأثر بارتفاع الأمواج ونشاط الرياح، ولذلك تظل متابعة بيانات الأرصاد والتحديثات الجوية أمرًا مهمًا قبل الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في محافظات ومدن مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من محافظات ومدن مصر، وفق البيانات الواردة في النص الأصلي:

القاهرة 35 25.

العاصمة الجديدة 36 24.

6 أكتوبر 35 23.

بنها 35 24.

دمنهور 33 24.

وادي النطرون 34 25.

كفر الشيخ 33 24.

بلطيم 32 23.

المنصورة 34 23.

الزقازيق 35 23.

شبين الكوم 34 24.

طنطا 34 24.

دمياط 32 25.

بورسعيد 33 26.

الإسماعيلية 37 24.

السويس 35 24.

العريش 34 24.

رفح 33 23.

رأس سدر 36 25.

نخل 33 20.

كاترين 29 18.

الطور 33 24.

طابا 32 23.

شرم الشيخ 36 28.

الغردقة 36 28.

الإسكندرية 31 23.

العلمين 30 23.

مطروح 30 24.

السلوم 32 23.

سيوة 36 22.

رأس غارب 35 28.

سفاجا 35 27.

مرسى علم 36 27.

شلاتين 38 28.

حلايب 36 27.

أبو رماد 37 27.

مرسى حميرة 37 27.

أبرق 38 28.

جبل علبة 37 26.

رأس حدربة 36 27.

الفيوم 35 23.

بني سويف 35 22.

المنيا 35 23.

أسيوط 35 23.

سوهاج 36 24.

قنا 38 25.

الأقصر 39 26.

أسوان 40 27.

الوادي الجديد 37 23.

أبوسمبل 40 26.

درجات الحرارة غدًا في العواصم والمدن العربية

وتتفاوت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية، حيث تسجل مكة 44 درجة للعظمى و33 للصغرى، بينما تسجل المدينة 45 للعظمى و32 للصغرى، والرياض 47 للعظمى و31 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة العظمى في المنامة إلى 42 درجة والصغرى إلى 33، بينما تسجل أبوظبي 45 و31، والدوحة 43 و33، في حين تصل الكويت إلى 50 درجة للعظمى و34 للصغرى.

وتسجل دمشق 33 درجة للعظمى و17 للصغرى، وبيروت 31 و26، وعمان 30 و18، والقدس 29 و20، وغزة 31 و25، بينما تسجل بغداد 43 و27، ومسقط 34 و30، وصنعاء 29 و15، والخرطوم 41 و30.

كما تسجل طرابلس 37 درجة للعظمى و28 للصغرى، وتونس 39 و27، والجزائر 29 و23، والرباط 28 و16.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في عواصم العالم

وعلى المستوى العالمي، تسجل أنقرة 27 درجة للعظمى و15 للصغرى، وإسطنبول 29 و20، وإسلام آباد 34 و26، ونيودلهي 36 و27، وجاكرتا 33 و24، وبكين 30 و17، وكوالالمبور 34 و25، وطوكيو 28 و23.

وتصل درجة الحرارة في أثينا إلى 33 درجة للعظمى و23 للصغرى، وفي روما إلى 35 و20، بينما تسجل باريس 23 و16، ومدريد 33 و18، وبرلين 26 و17، ولندن 22 و14.

كما تسجل مونتريال 23 درجة للعظمى و15 للصغرى، وموسكو 22 و13، ونيويورك 28 و20، وواشنطن 32 و21، ونواكشوط 34 و27، وأديس أبابا 22 و13.

نصائح مهمة للمواطنين مع طقس الأحد

ومع استمرار الأجواء الحارة والرطبة وظهور الشبورة المائية في بعض المناطق، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات النهار، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، مع توخي الحذر أثناء القيادة في فترات ظهور الشبورة.

كما يجب متابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خصوصًا أن خرائط الطقس والظواهر الجوية قد تشهد تغيرات في التفاصيل مع صدور التحديثات الجديدة.

وتشير أحدث التغطيات المنشورة اليوم إلى استمرار الأجواء الحارة والرطبة غدًا الأحد، مع توقعات بانخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إلى جانب الشبورة المائية وفرص الأمطار الخفيفة ونشاط الرياح في بعض المناطق.