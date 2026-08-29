بمشاركة مرموش.. شوط أول سلبي بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة توتنهام مع ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد، المقامة حاليا على ملعب «توتنهام»، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.







ويواجه فريق توتنهام نظيره نيوكاسل يونايتد علي ملعب "توتنهام هوتسبير" اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام في مواجهة نيوكاسل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أنتونين كينسكي.

الدفاع: بيدرو بورو، يان باول فان هيكي، ميكي فان دي فين، أندرو روبرتسون.

الوسط: رودريجو بنتانكور، أرشي جاراي، ساندرو تونالي، ماتيوس فيرنانديز.

الهجوم: ماتياس تيل، عمر مرموش.

بينما جاء تشكيل نيوكاسل في مواجهة توتنهام

حراسة المرمى: لوكاش هورنيتشيك.

الدفاع: مالك ثياو – لويس هال – سفين بوتمان – عمار ديديتش.

الوسط: هارفي بارنيس – نيكو جونزاليس - جوزيف ويلوك – لويس مايلي.

الهجوم: أنتوني إيلانجا – يوان ويسا.