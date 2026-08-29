قصور الثقافة: «ابدأ حلمك» يكتب فصلا استثنائيا في شمال سيناء.. ومجالات تدريبية تضاف للمشروع قريبا

أكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة، أن استكمال تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في محافظة شمال سيناء يمثل خطوة مهمة واستثنائية في مسار المشروع، خاصة أن المحافظة هذا العام هي عاصمة الثقافة المصرية، بما يضيف بعدا خاصا لتجربة المتدربين ويضعهم في قلب مشهد ثقافي يعكس خصوصية سيناء ومكانتها، ويمنح المسرح مساحة للتعبير عن طاقات أبنائها ورؤيتهم لمجتمعهم ووطنهم.

وقال عطوة في بيان للهيئة، "إن اختيار توقيت التخرج ليتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر يمنح التجربة دلالة وطنية مميزة"، مؤكدا أن المسرح لا يكتفي بتقديم العروض، وإنما يفتح مساحات للشباب للتعبير عن ذواتهم وقضايا مجتمعهم، وتحويل ما يمتلكونه من طاقات إلى تجارب إبداعية قابلة للاستمرار.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير ورش المشروع وإضافة مجالات تدريبية جديدة، بما يواكب احتياجات الشباب وتطور أدوات صناعة العرض المسرحي، ويمنح المشاركين مساحة أوسع لاكتساب الخبرة والتجريب إلى جانب التدريب الأكاديمي والعملي.

وأكد أن الوصول إلى شباب شمال سيناء بهذا البرنامج يأتي ضمن رؤية الهيئة لتوسيع دوائر اكتشاف الموهوبين، وخاصة في المحافظات الحدودية، بما يعزز حضور الثقافة والفنون في المجتمع ويجعل من قصور الثقافة منصات حقيقية لصناعة الموهبة.

ويعد "ابدأ حلمك" أحد المشروعات النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب، وإتاحة التدريب الفني المتخصص لشباب المحافظات، بما يدعم العدالة الثقافية ويوسع قاعدة المشاركة في الفنون.

ويتضمن المشروع تدريب المشاركين على التمثيل والارتجال والكتابة المسرحية والأداء الحركي وعناصر صناعة العرض، وصولا إلى تقديم عروض مسرحية برؤى فنية متنوعة.

ويأتي استكمال المرحلة الثالثة؛ بعد نجاح المراحل السابقة التي شملت محافظات الفيوم وأسيوط والشرقية، ثم بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، فيما شهدت المرحلة الثالثة تخرج دفعة الإسماعيلية خلال الشهر الجاري، وفي انتظار تخرج دفعتي شمال سيناء وقنا خلال الفترة المقبلة تمهيدا لبدء المرحلة الرابعة من المشروع.