قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟
1500 جنيه بالبطاقة الشخصية.. كيف تسجل في منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة؟
محمد فارس: الأهلي أدار ملف إمام عاشور بذكاء.. وقونيا سبور كان مجرد أداة للضغط
ذات العيون الزرقاء.. أحمد العوضي يرصد 20 ألف جنيه لتوقع بطلة «سلطان الديب»
تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل
د. ماريان جرجس تكتب: اينى ومصر.. ثقة إيطالية وتميّز مصري
الشباب والرياضة: توجيه رئاسي بزيادة مكافأة الميدالية الأولمبية لـ4 ملايين جنيه
بمشاركة مرموش.. شوط أول سلبي بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد
وداع مؤلم لشهداء النيران.. جنازة جماعية لضحايا حرائق الجزائر
تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟
الفراعنة إلى النهائي.. يد مصر تهزم الجزائر 27-25 في قمة عربية نارية بالبحر المتوسط
جثث وأراضٍ متفحمة.. 73 قتيلا ودمار واسع جراء حرائق الجزائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة: «ابدأ حلمك» يكتب فصلا استثنائيا في شمال سيناء.. ومجالات تدريبية تضاف للمشروع قريبا

الفنان هشام عطوة
الفنان هشام عطوة
أ ش أ

أكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة، أن استكمال تدريبات مشروع "ابدأ حلمك" في محافظة شمال سيناء يمثل خطوة مهمة واستثنائية في مسار المشروع، خاصة أن المحافظة هذا العام هي عاصمة الثقافة المصرية، بما يضيف بعدا خاصا لتجربة المتدربين ويضعهم في قلب مشهد ثقافي يعكس خصوصية سيناء ومكانتها، ويمنح المسرح مساحة للتعبير عن طاقات أبنائها ورؤيتهم لمجتمعهم ووطنهم.

وقال عطوة في بيان للهيئة، "إن اختيار توقيت التخرج ليتزامن مع احتفالات ذكرى نصر أكتوبر يمنح التجربة دلالة وطنية مميزة"، مؤكدا أن المسرح لا يكتفي بتقديم العروض، وإنما يفتح مساحات للشباب للتعبير عن ذواتهم وقضايا مجتمعهم، وتحويل ما يمتلكونه من طاقات إلى تجارب إبداعية قابلة للاستمرار.

وأوضح رئيس الهيئة، أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير ورش المشروع وإضافة مجالات تدريبية جديدة، بما يواكب احتياجات الشباب وتطور أدوات صناعة العرض المسرحي، ويمنح المشاركين مساحة أوسع لاكتساب الخبرة والتجريب إلى جانب التدريب الأكاديمي والعملي.

وأكد أن الوصول إلى شباب شمال سيناء بهذا البرنامج يأتي ضمن رؤية الهيئة لتوسيع دوائر اكتشاف الموهوبين، وخاصة في المحافظات الحدودية، بما يعزز حضور الثقافة والفنون في المجتمع ويجعل من قصور الثقافة منصات حقيقية لصناعة الموهبة.

ويعد "ابدأ حلمك" أحد المشروعات النوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب، وإتاحة التدريب الفني المتخصص لشباب المحافظات، بما يدعم العدالة الثقافية ويوسع قاعدة المشاركة في الفنون.

ويتضمن المشروع تدريب المشاركين على التمثيل والارتجال والكتابة المسرحية والأداء الحركي وعناصر صناعة العرض، وصولا إلى تقديم عروض مسرحية برؤى فنية متنوعة.

ويأتي استكمال المرحلة الثالثة؛ بعد نجاح المراحل السابقة التي شملت محافظات الفيوم وأسيوط والشرقية، ثم بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ والوادي الجديد، فيما شهدت المرحلة الثالثة تخرج دفعة الإسماعيلية خلال الشهر الجاري، وفي انتظار تخرج دفعتي شمال سيناء وقنا خلال الفترة المقبلة تمهيدا لبدء المرحلة الرابعة من المشروع.

الثقافة ابدأ حلمك قصور الثقافة شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

الأهلي

مدافع الاتحاد السكندري يدخل حسابات الأهلي للتعاقد معه في يناير

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

اصحاب المعاشات

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026.. ما ​حقيقة الزيادة الجديدة؟

ترشيحاتنا

الفنان هشام عطوة

قصور الثقافة: «ابدأ حلمك» يكتب فصلا استثنائيا في شمال سيناء.. ومجالات تدريبية تضاف للمشروع قريبا

النجم أمير صلاح الدين

أمير صلاح الدين يقدم الملتقى الصحفي للدورة العاشرة من أولادنا بالأوبرا

كارولين عزمي

إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي تثير تفاعل متابعيها على إنستجرام

بالصور

وصفات طبيعية لتكبير الشفاه وتوريدها .. مكونات طبيعية تمنح مظهرًا ممتلئًا

وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه
وصفة ملمع طبيعي لترطيب وتكبير الشفاه

على الشاطئ .. منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز قناة السويس

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الثانية لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس

مع انتشار حمى كسار العظام في فلوريدا .. كيف تحمي نفسك من مرض البعوضة

كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟
كيف تقي نفسك من الإصابة بحمى كسار العظام؟

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد