لعبة جهنم تشعل السوشيال ميديا .. وتوانا الجوهري في قلب مفاجآت الأحداث

أشعلت حكاية «لعبة جهنم»، أولى حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، حالة من التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض حلقاتها، فيما لفتت الفنانة الشابة توانا الجوهري الأنظار بأدائها لشخصية «فريدة»، لتصبح واحدة من أبرز مفاجآت العمل التي حظيت بإشادات الجمهور.

وأعربت توانا الجوهري عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عقب عرض الحكاية، خاصة مع تفاعل الجمهور مع الشخصية ومناقشة تفاصيل الأحداث عبر السوشيال ميديا، مؤكدة أن حالة التفاعل والاهتمام التي صاحبت عرض العمل أسعدتها بشكل كبير.

وتقدم توانا خلال الأحداث شخصية «فريدة»، التي تبدأ قصتها بإعجابها بذكاء زميلها «سليم»، الذي يجسد شخصيته عمر رزق، خاصة بعد استعانتها به في شرح بعض المسائل الصعبة في مادة الرياضيات، قبل أن تتطور الأمور بينهما بشكل غير متوقع.

وتأخذ الأحداث منحنى مختلفًا بعدما يسيء سليم فهم مشاعر فريدة، ويعتقد أن إعجابها بذكائه يحمل معنى أكبر مما تقصده، لتبدأ سلسلة من المواقف التي تقلب العلاقة بينهما.

وتتصاعد الأزمة عندما تنسى فريدة صور عصافير كانت قد وعدت سليم بها، فينفعل عليها أمام زملائه ويمسك بيدها، لتصرخ في وجهه وترفض تصرفه، وهو ما يعرضه للسخرية من زملائه ويزيد من غضبه ورغبته في الانتقام منها.

ومن هنا يبدأ سليم في تنفيذ خطته، حيث يخترق هاتف فريدة ويحصل على صورها ومقاطع الفيديو الموجودة عليه، قبل أن يستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي لصناعة فيديو مفبرك يستخدمه في تهديدها وابتزازها.

وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يهدد سليم فريدة بنشر الفيديو وفضحها، مطالبًا إياها بمقابلته وإحضار 5 آلاف دولار مقابل عدم نشره.

وتقدم «لعبة جهنم» معالجة درامية لقضية أصبحت من أبرز تحديات العصر الرقمي، وهي إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى مفبرك واستغلاله في ابتزاز الضحايا، من خلال أحداث مستوحاة من جريمة حقيقية.

وتجمع الحكاية بين مصير الشيخ علاء، الذي يجسد شخصيته محمد فراج، والمراهق العبقري سليم، في أحداث تبدأ من العالم الافتراضي قبل أن يتسرب تأثيرها إلى الواقع.

لعبة جهنم

«لعبة جهنم» من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج إسلام خيري، وتأتي ضمن حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، الذي يعرض على قنوات MBC بالتوازي مع منصة شاهد.