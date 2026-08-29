مخالفات مالية.. الاستماع إلى أقوال المسئولين في شركة خاصة مخصصة لتموين المعدات الثقيلة بالسولار

تستمع جهات التحقيق، بالجيزة، إلى أقوال عدد من المسئولين في إحدى الشركات الخاصة المخصصة لتموين المعدات الثقيلة بالسولار، بعد واقعة اكتشاف وجود مخالفات مالية في كميات وقيم الوقود المخصصة للتشغيل بالجيزة

وتشير المعلومات الأولية إلى تورط مسئولين عن عهدة تموين السولار في الاستيلاء على مبالغ مالية من المخصصات، حيث تم فحص المستندات وسجلات صرف الوقود للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد المسئوليات.

وتواصل الجهات المعنية استكمال إجراءات الفحص والتحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في الواقعة.

وتضمن قرار النيابة عرض المتهم أمام قاضي المعارضات في الموعد المحدد للنظر في أمر تجديد حبسه، مع التصريح له باستخراج صحيفة الحالة الجنائية وإرفاقها بأوراق القضية.

وقال محمود السمري محامي الشركة المجني عليها، إنه جاري الاستماع إلى أقوال عدد من المسؤولين في الشركة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط أحد المتهمين باختلاس 700 ألف جنيه من العهدة المخصصة لتموين المعدات الثقيلة بالسولار في الجيزة، وذلك عقب اكتشاف مخالفات مالية في أعمال صرف وتموين الوقود.

وبالفحص، تبين وجود مخالفات تتعلق بكميات وقيم السولار المخصصة لتشغيل المعدات الثقيلة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط المتهم المتورط في الواقعة.

وبمواجهته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما تواصل الجهات المختصة فحص المستندات وسجلات العهدة للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة وتحديد باقي المسئوليات.