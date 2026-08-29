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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هال سيتي يواصل انتصاراته في البريميرليج

هال سيتي
هال سيتي
حسام الحارتي

واصل هال سيتي انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه كوفنتري سيتي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل ليام ميلار هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة، بعدما استغل هجمة لكوفنتري انتهت بارتداد الكرة، لينطلق هال سيتي في هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة هادئة داخل الشباك.

ورفع هال سيتي رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، متساويًا مع مانشستر سيتي صاحب الصدارة، ومتأخرًا عنه بفارق الأهداف.

وكان هال سيتي قد استهل مشواره في المسابقة بالفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، ليحصد العلامة الكاملة بعد أول جولتين من عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المقابل، واصل كوفنتري سيتي بدايته المتعثرة، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي، ليبقى دون نقاط في المركز التاسع عشر بجدول ترتيب البريميرليج.

ولم يقدم كوفنتري خطورة هجومية كبيرة على مدار المباراة، وكانت أبرز فرصه في الشوط الأول عن طريق تايوو أونيي، إلا أن حارس هال سيتي كونستانتينوس تزولاكيس تصدى لمحاولته.

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