الدرع والسيف.. حسام الغمري: الوطن إذا نادى التف الشعب حول جيشه

أكد حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، أن الشعب المصري العظيم دائمًا يلتف حول جيشه، الذي يعد الدرع والسيف الواقي للوطن، مضيفًا “شعارنا دائمًا تحيا مصر وعاش الجيش المصري”.

وقال الغمري، خلال برنامجه “رؤية” المذاع على قناة "Ten": حين يلوح الخطر من وراء الحدود تسقط بين المصري وجيشه المسافات، تصمد الخلافات.

وتابع: فهذه أرض علمنا أبناؤنا أن الوطن إذا نادى توحد الصف، واشتد الكتف والتف الشعب حوله جيشه فلا يبقى بينهما إلا عهد الأرض وشرف العرض ووحدة المصير .. وشعارنا دائماً غصب عن أي حد تحيا مصر وعاش الجيش المصري".