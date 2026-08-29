ملوش علاقة بالواقع.. مها يوسف: التحدث أثناء النوم ظاهرة غير مرضية

أكدت الدكتورة مها يوسف، استشاري اضطرابات النوم، أن التحدث أثناء النوم يُعد ظاهرة غير مرضية وطبيعية تمامًا، مشيرة إلى أن هذه الحالة تختلف طبيعتها من شخص لآخر.

وأوضحت الدكتورة مها يوسف، خلال لقاء مع الإعلامية نهى أبو ستة، ببرنامج «ولاد النهارده» على قناة Cbc أن ما يتردد خلال النوم ليس له أي علاقة بالحياة اليومية أو بما يفكر فيه الشخص أثناء النهار، ناهيةً الاعتقاد الشائع بأن الحديث أثناء النوم يعكس أفكار النهار أو المخاوف اليومية.

وأضافت استشاري اضطرابات النوم أن الشخص قد ينطق بعبارات لا تمت للواقع بصلة، مؤكدةً أنه لا داعي لمراقبة من يتحدث أثناء نومه، باعتبارها إحدى الظواهر الطبيعية التي تحدث أثناء مراحل النوم ولا تستدعي أي قلق أو تدخل طبي.