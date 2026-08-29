نقيب الموسيقيين في تونس يحسم الجدل حول حفل آمال ماهر في قرطاج

حسم ماهر همام، نقيب الموسيقيين في تونس، الجدل المثار حول حفل الفنانة آمال ماهر المرتقب على مسرح قرطاج يوم 9 سبتمبر المقبل، بعد انتشار أنباء عن تأجيل الحفل أو إلغائه، بالتزامن مع اختفاء الإعلان الخاص به من موقع بيع التذاكر.

وأكد همام أن آمال ماهر تحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور التونسي، مشيرًا إلى أنها من أبرز المطربات غير التونسيات حضورًا لدى محبي الطرب في تونس، كما أعرب عن إعجابه الشخصي بها وبأعمالها.

نقيب الموسيقيين فى تونس: حفل آمال ماهر ليست ضمن فعاليات قرطاج

وأوضح نقيب الموسيقيين في تونس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور، أن الحفل المرتقب لا يأتي ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، وإنما تم الاتفاق على إقامته بشكل منفصل على مسرح قرطاج.

وكشف أن هناك حفلتين لآمال ماهر وليس حفلًا واحدًا، مشيرًا إلى وجود إقبال جماهيري على شراء التذاكر.

وعن الجدل المتعلق بالحفل، أوضح ماهر همام أن ما حدث يرجع إلى أسباب لوجستية وتنظيمية، وفقًا لما أوضحه منظمو الحفل، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بموقف الجمهور التونسي من الفنانة أو بأسباب فنية.

اغانى أمال ماهر

وكانت طرحت النجمة آمال ماهر احدث اغانيها بعنوان (باجي بالحرية) وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية بالوطن العربي وبمجرد طرح الاغنية تفاعل معها رواد السوشيال ميديا وسط اشادات واسعه بينهم .

(باجي بالحرية) من كلمات نور عبدالله و الحان مصطفي العسال وتوزيع رامي سمير و ميكس وماستر خالد سند واشراف عام ريهام صبري واخراج بسام الترك.

و تمكنت أغنية باجي بالحرية للفنانة آمال ماهر، من تحقيق نسب مشاهدة عالية، عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب.

وحققت أغنية باجي بالحرية، نسب استماع اقتربت من 2 مليون ونصف مشاهدة في غضون 3 اسابيع من طرحها.