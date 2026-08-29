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إعلام أوكراني: دوي انفجارات جديدة يهز العاصمة كييف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام أوكراني: دوي انفجارات جديدة يهز العاصمة كييف

دوي انفجارات جديدة يهز العاصمة كييف
دوي انفجارات جديدة يهز العاصمة كييف
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات جديدة في العاصمة كييف، بالتزامن مع استمرار حالة التأهب الجوي في المدينة ومناطق محيطة بها، وسط تصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ على الأراضي الأوكرانية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أصوات الانفجارات سُمعت في عدد من مناطق العاصمة، فيما جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع أهداف جوية، دون صدور معلومات فورية من السلطات الأوكرانية بشأن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الانفجارات.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة مكثفة من الهجمات الروسية التي استهدفت كييف ومناطق أخرى خلال الأيام الماضية، في وقت أعلنت فيه السلطات الأوكرانية حالة تأهب متكررة تحسبًا لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وكانت العاصمة قد تعرضت خلال الفترة الأخيرة لهجمات جوية متواصلة، فيما أكدت مصادر أوكرانية أن الضربات الروسية تسببت في أضرار بعدد من المباني والمنشآت، بالتزامن مع سقوط ضحايا في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي أحدث تطورات التصعيد، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا جراء انفجار ضخم وقع في مستودع بمنطقة ميلا القريبة من كييف، عقب ضربة روسية بطائرة مسيّرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق واسع وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية ومنشآت مجاورة.

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