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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يبدأ مفاوضات لإعادة لاعبه السابق

ليفربول
ليفربول
مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن تحرك نادي ليفربول لإعادة لاعبه السابق ترينت ألكسندر أرنولد إلى صفوفه، بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال الصحفي بن جاكوبس إن ليفربول بدأ مفاوضات مع ريال مدريد بشأن إمكانية استعادة الظهير الإنجليزي، مبيناً أن "النادي مستعد لتقديم عرض بقيمة 15 مليون يورو لإتمام الصفقة".

وأضاف جاكوبس، أن "المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة، في ظل رغبة ألكسندر أرنولد في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة، بعدما واجه منافسة على مركز الظهير الأيمن في الفريق الملكي".

وأشار إلى أن "اللاعب لا يزال يرغب في العودة إلى ملعب أنفيلد، الذي شهد تألقه لسنوات بقميص ليفربول، قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2025".

موقف ريال مدريد 

وتأتي هذه الأنباء وسط تقارير تتحدث عن صعوبة حصول ألكسندر أرنولد على مركز أساسي بصورة منتظمة مع ريال مدريد، ولا سيما بعد تعاقد النادي مع الهولندي دينزل دومفريس لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

ليفربول نادي ليفربول ترينت ألكسندر

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