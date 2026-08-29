سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

استقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم السبت 29 أغسطس 2026، داخل محلات وأسواق الصاغة، بعد حالة من التذبذب شهدتها الأسعار خلال تعاملات أمس، وسط ترقب لتحركات المعدن الأصفر في السوقين المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم، بعدما فقد سعر جرام الذهب نحو 10 جنيهات في المتوسط خلال تعاملات أمس، عقب ارتفاع سابق بلغ نحو 20 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المحلية، نحو 6465 جنيهًا للشراء و6415 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، نحو 7388 جنيهًا للشراء و7331 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم نحو 6772 جنيهًا للشراء و6720 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، عند مستوى 6465 جنيهًا للشراء و6415 جنيهًا للبيع.

ويعد عيار 21 المؤشر الأكثر متابعة في سوق الذهب المصرية، نظرًا لارتفاع معدلات الإقبال عليه سواء بغرض الزينة أو الادخار.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5541 جنيهًا للشراء و5498 جنيهًا للبيع خلال تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في الأسواق المحلية نحو 51.72 ألف جنيه للشراء و51.32 ألف جنيه للبيع.

ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من الذهب عيار 21، ولذلك تتأثر قيمته بشكل مباشر بتحركات أسعار هذا العيار في السوق المحلية.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب نحو 4471 دولارًا للشراء و4470 دولارًا للبيع، وسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسعار الفائدة والدولار.

وتظل أسعار الذهب قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب آليات العرض والطلب داخل السوق المحلية.