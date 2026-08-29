بيطري الغربية يعلن تحصين تحصين 287 ألف و717 من رؤوس الماشية

بدأت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم السبت، تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2026 ، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والتى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

قوافل بيطرية



وكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد أشارت إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

تحسين الثروة الحيوانية



وأضافت، أن الحملة تستهدف تحصين 287 ألف و717 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.