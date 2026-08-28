الدوري السعودي| النصر يفوز على التعاون 2-1

فاز فريق النصر على نظيره التعاون، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الرابعة بدوري روشن السعودي.
جاءت ثنائية النصر عن طريق كوستا ورونالدو في الدقيقتين 45+5، 50، وجاء هدف التعاون عن طريق بسام محمد في الدقيقة 11.
تشكيل النصر خلال المباراة
حراسة المرمى: نواف العقيدي
خط الدفاع: سالم النجدي، محمد سيماكان، عبد الإله العمري، نواف بوشل
خط الوسط: سامو كوستا، أنجيلو جابرييل، جواو فيليكس
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كينجسلي كومان، ساديو ماني
ترتيب الفريقين
ويحتل فريق النصر المركز الأول برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق التعاون المركز 15 برصيد نقطتين.