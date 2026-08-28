قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات أزمة البرازيلي بيزيرا مع الزمالك
عاصفة شديدة .. لحظات مرعبة أعلى جبل النور في مكة
بزشكيان: العقوبات خفضت صادرات وواردات إيران 35%.. وندرس رفع أسعار البنزين
فريق تامر عاشور يتواصل مع الويتر المفصول من الفندق بعد تفاعله مع أغانيه
الدوري الإسباني| ألافيس يتقدم على فياريال بهدف نظيف في الشوط الأول
الدوري السعودي| الهلال يكتسح الخليج بخماسية
هل الله يراك؟| عالم أزهري يضع المجتمع أمام سؤال حاسم لإصلاح السلوك
نيبال توافق على مساعدات وخبرات أجنبية للمشاركة في إنقاذ ضحايا الفيضانات
مقرر أممي: إسرائيل تنتهك الالتزامات والقوانين الدولية بحق الفلسطينيين
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق
منتخب مصر لتنس الطاولة رجال يحصد فضية دورة البحر المتوسط
أحمد غنيم: وجود هدف واضح للإنسان يمنحه طاقة وأملًا في المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تفرض مزيدا من العقوبات على إيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض مزيد من العقوبات على إيران، معتبرة أن العقوبات التي يجري فرضها على طهران "تقطع شريان الحياة المالي للنظام الإيراني".

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "عملية (المطرود الاقتصادي) تستمر بكامل قوتها.. واليوم، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مدير لأحد فروع بنك (ميلي) الإيراني"، وذلك بداعي "العمل مع مؤسسات إيرانية خاضة للعقوبات الأمريكية".

وتابع البيان "كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة مقرها هونج كونج ساعدت أفرادا وكيانات إيرانية مصنفة على الوصول إلى النظام المالي الدولي".

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن "إجراء اليوم يكثف حملة الضغط التي ندمجها ضد إيران.. وسوف نستهدف الأفراد والكيانات الذين يشاركون في ممارسات مالية غير مشروعة نيابة عن النظام الإيراني".

وزارة الخارجية الأمريكية إيران العقوبات الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

السيطرة على حريق في مخزنين للخردة بـ رويسات شرم الشيخ

بيزيرا

تطور جديد في أزمة بيزيرا.. عرض ليبي بـ6.5 مليون دولار على طاولة الزمالك

ترشيحاتنا

تدشين مشروع Creeks

كمبوند creeks بالإسكندرية.. مشروع سكني عالمي بأيدٍ مصرية وتنفيذ أكبر الاستشاريين والمعماريين

البنوك الكندية

البنوك الكندية بين أداء استثنائي ومخاوف من بلوغ الذروة

سعر الذهب

ثابتة بدون تغيير.. الأعيرة الذهبية في السعودية الآن

بالصور

احذر قهوة ماكينة العمل .. دراسة تكشف مفاجأة عن الكوليسترول

دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول
دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول
دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول

بعد انتشاره في بريطانيا .. 10 طرق بسيطة للوقاية من الإصابة بالسالمونيلا

كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟
كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟
كيف تحمي نفسك من السالمونيلا؟

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة بنفسجية ساحرة .. فستان تول على البحر

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

تحليل دم يكشف عودة السرطان قبل ظهوره في الأشعة بـ9 أشهر .. ماذا تعرف عن الخزعة السائلة؟

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد