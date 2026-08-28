الولايات المتحدة تفرض مزيدا من العقوبات على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض مزيد من العقوبات على إيران، معتبرة أن العقوبات التي يجري فرضها على طهران "تقطع شريان الحياة المالي للنظام الإيراني".
وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن "عملية (المطرود الاقتصادي) تستمر بكامل قوتها.. واليوم، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على مدير لأحد فروع بنك (ميلي) الإيراني"، وذلك بداعي "العمل مع مؤسسات إيرانية خاضة للعقوبات الأمريكية".
وتابع البيان "كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة مقرها هونج كونج ساعدت أفرادا وكيانات إيرانية مصنفة على الوصول إلى النظام المالي الدولي".
وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن "إجراء اليوم يكثف حملة الضغط التي ندمجها ضد إيران.. وسوف نستهدف الأفراد والكيانات الذين يشاركون في ممارسات مالية غير مشروعة نيابة عن النظام الإيراني".