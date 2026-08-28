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فريق تامر عاشور يتواصل مع الويتر المفصول من الفندق بعد تفاعله مع أغانيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فريق تامر عاشور يتواصل مع الويتر المفصول من الفندق بعد تفاعله مع أغانيه

تامر عاشور يتواصل مع الويتر المفصول من الفندق بعد تفاعله مع أغانيه
تامر عاشور يتواصل مع الويتر المفصول من الفندق بعد تفاعله مع أغانيه
أوركيد سامي

حرص الفنان تامر عاشور على الاطمئنان على الويتر طه ناير، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو ظهر خلاله وهو يتفاعل بحماس مع أغاني تامر عاشور أثناء إحدى حفلاته التي أقيمت داخل أحد الفنادق.

وكشف طه ناير عن تواصل أحد أفراد فريق تامر عاشور معه، للاطمئنان على تفاصيل الأزمة التي تعرض لها، ومعرفة ما حدث معه عقب انتشار الفيديو الذي ظهر خلاله وهو يندمج مع أغاني مطربه المفضل خلال الحفل.

وقال طه ناير، في تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى بالفعل اتصالًا من سيدة من فريق تامر عاشور، حيث حرصت على سؤاله عن تفاصيل الواقعة وما حدث معه داخل الفندق بعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف طه أن تواصله مع فريق تامر عاشور أسعده كثيرًا، خاصة أنه يعتبر تامر عاشور مطربه المفضل، مؤكدًا أن ما حدث خلال الحفل لم يكن مقصودًا به الإساءة إلى مكان عمله أو مخالفة قواعده، وإنما جاء بشكل عفوي نتيجة اندماجه مع الأغاني التي يحبها.

تفاصيل أزمة الويتر طه ناير

وتعود بداية الواقعة إلى حفل أحياه تامر عاشور داخل أحد الفنادق، حيث ظهر الويتر طه ناير خلال الحفل وهو يتفاعل مع أغاني المطرب بشكل واضح، في مشهد لاقى تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول عدد كبير من مستخدمي المنصات المختلفة مقطع الفيديو على نطاق واسع.

وبعد انتشار الفيديو، فوجئ طه باتصال من مديره في اليوم التالي، ليخبره بأنه تم الاستغناء عنه من العمل، ومنعه من الحضور إلى الفندق، وهو ما جعله يشعر بالصدمة، خاصة أنه لم يتوقع أن يتحول تفاعله العفوي مع أغاني مطربه المفضل إلى أزمة تتسبب في فقدانه وظيفته.

وأوضح طه ناير أنه فوجئ بإبلاغه بأنه أصبح على القائمة السوداء الخاصة بالفندق، قائلًا إنه لم يفهم السبب وراء اتخاذ هذا القرار، متسائلًا عن الخطأ الذي ارتكبه أو الإساءة التي تسبب فيها للمكان.

وأضاف: «تفاجأت بعد انتشار الفيديو بمكالمة مديري في اليوم التالي، وقال لي أنت بلاك ليست ومتجيش الشغل، وإدارة الفندق شايفة إني أسأت لهم، طب ليه؟ أسأت في إيه؟».

طه ناير: «إيه المشكلة إني اندمجت ثواني مع مطربي المفضل؟»

وعبر طه ناير عن استغرابه من رد الفعل الذي تعرض له، مؤكدًا أن تفاعله مع الأغاني لم يتجاوز بضع ثوانٍ، وأنه لم يكن يقصد من خلاله التسبب في أي مشكلة أو الإساءة إلى الفندق.

وقال: «إيه المشكلة إني اندمجت لثواني مع مطربي المفضل؟ إيه الكارثة اللي عملتها؟».

وأشار إلى أنه وجد نفسه في موقف صعب بعد الواقعة، خصوصًا أن ما حدث كان بالنسبة له لحظة عفوية نابعة من حبه للفن ولتامر عاشور، ولم يتوقع أن تنتهي بفقدانه لعمله.

وتابع: «مش عارف ألوم نفسي ولا الفندق ولا الدنيا اللي فرمانا ومش عارفين نفرح حتى لثواني!».

وأكد طه ناير في ختام تصريحاته أنه يحاول التعامل مع الأمر بإيجابية، متمنيًا أن يعوضه الله عن فقدان عمله بفرصة أفضل، مشددًا على أنه لا يرى نفسه قد ارتكب خطأ يستحق ما تعرض له.

وقال: «إن شاء الله ربنا هايعوضني بشغل أحسن لأني مغلطتش، الحمد لله على كل حال».

وجاء تواصل فريق تامر عاشور مع طه ناير ليمنح الواقعة جانبًا جديدًا، خاصة بعد الاهتمام الكبير الذي حظيت به القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعاطف الذي أبداه عدد من المتابعين مع الويتر، الذي تحول تفاعله العفوي مع أغاني مطربه المفضل إلى حديث واسع عبر المنصات الاجتماعية..

تامر عاشور اخبار الفن نجوم الفن

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