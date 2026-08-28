الدوري الإسباني| ألافيس يتقدم على فياريال بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي ديبورتيفو ألافيس وفياريال بتقدم ألافيس بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب ميندزوروتزا، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجل هدف ألافيس اللاعب لوكاس بويى في الدقيقة 31 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

وأعلن المديران الفنيان لفريقي ديبورتيفو ألافيس وفياريال تشكيل فريقيهما في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب ميندزوروتزا، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

تشكيل ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: سيلفا

خط الدفاع: بيريز - تيناجليا - كوسكي - كاسترو - رباش

خط الوسط: إيبانيز - بلانكو - رودريجيز

خط الهجوم: مارتينيز - بويى

تشكيل فياريال

حراسة المرمى: جونيور

خط الدفاع: مورينيو - فويت - فيجا - روميرو

خط الوسط: بيبي - كومسانيا - بابا جاى - بوكاتان

خط الهجوم: مورينو - ميكاوتادزي