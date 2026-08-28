أحمد غنيم: وجود هدف واضح للإنسان يمنحه طاقة وأملًا في المستقبل

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المشروعات والمحاضر بجامعة القاهرة، أهمية تبني مبدأ «الإدارة بالأهداف»؛ باعتباره منهجًا يساعد الإنسان على تنظيم حياته وتحقيق طموحاته، مشيرًا إلى أن وجود هدف واضح يدفع الشخص إلى العمل ويمنحه طاقة وأملًا في المستقبل.

وأوضح غنيم، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأهداف قد تكون قصيرة المدى أو مرتبطة بمشروع حياة الإنسان بالكامل، مؤكدًا أن تحديد الهدف والسعي المستمر لتحقيقه يساهمان في تحسين جودة الحياة.

وشدد على أهمية تعليم الأبناء كيفية وضع أهداف واضحة والعمل على تحقيقها، معتبرًا أن الطموح والاستمرار في العمل يمثلان عنصرين أساسيين في حياة الإنسان، ويساعدان كذلك على الحفاظ على صحته النفسية والجسدية.

واسترسل: «لازم يبقى عندك حاجات أنت عايز تعملها، عندك طموح»، مؤكدًا أن وجود ما يسعى الإنسان إلى تحقيقه؛ يمنحه دافعًا للاستمرار والعمل والتطلع إلى المستقبل.