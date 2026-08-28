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مقرر أممي: إسرائيل تنتهك الالتزامات والقوانين الدولية بحق الفلسطينيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقرر أممي: إسرائيل تنتهك الالتزامات والقوانين الدولية بحق الفلسطينيين

المقرر الخاص للأمم المتحدة
المقرر الخاص للأمم المتحدة
أ ش أ

أكد الدكتور كولدو كاسلا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، أن إسرائيل تنتهك الالتزامات والقوانين الدولية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك هدم متعمد للمنازل، مشيرا إلى أن 90% من البنية التحتية في قطاع غزة قد دمرت منذ عام 2023 وحتي 2025 ويوجد تقارير توثق هذه الأدلة.

وأشار كولدو كاسلا ـ في خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية، بثت مساء اليوم الجمعة من (لندن)، إلى أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين في قطاع غزة يعيشون الآن في ملاجىء غير آمنة ومستدامة، وهناك عدد ممنهج ومتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وخصوصا بقطاع غزة.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت السكان في قطاع غزة من الحصول على المساعدات الانسانية الدولية، وتمارس التهجير القسري بحق المواطنين وتعمل على تغير التكوين الديموجرافي في الضفة الغربية، معلنا أن كل ذلك يمثل انتهاكات للقانون الدولي الانساني ويعد جرائم حرب.

وكشف عن وجود انتهاكات قامت بها اسرائيل، بشأن الاتفاقات الدولية المتعلقة بالقانون الدولى الانساني، وكذلك القانون بالمتعلق بالنزاعات المسلحة، لافتا إلى أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية "رأينا إسرائيل تنتهك أغلب الأعراف في القانون والنظام الدولي بشكل عام، وكنا نراقب عن كثب ذلك، ورأينا هذا التدمير المنهج للمنازل من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، كعقاب جماعي للمواطنيين الفلسطينيين المحليين في قطاع غزة والضفة.

وشدد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات من المجتمع الدولي وتفعيل أدواته لوقف ومنع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة، مطالبا العمل على حل القضية الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولى.

وأضاف "إننا نحتاج إلى خطوات أكثر فاعلية وإرادة سياسية لوقف التهجير القسري للفلسطينيين"، كما نرفض مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية ونطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

الدكتور كولدو كاسلا المقرر الخاص للأمم المتحدة إسرائيل

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