احذر قهوة ماكينة العمل .. دراسة تكشف مفاجأة عن الكوليسترول

كشفت دراسة علمية حديثة عن مفاجأة بشأن القهوة التي يتم تحضيرها باستخدام ماكينات القهوة في أماكن العمل، بعدما وجد الباحثون أن بعض أنواع القهوة الناتجة عن هذه الماكينات قد تحتوي على مستويات مرتفعة نسبيًا من مركبات طبيعية يمكن أن تؤثر في مستويات الكوليسترول بالدم.

دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول

وأشارت الدراسة، المنشورة عام 2025 في دورية Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases، إلى أن طريقة تحضير القهوة ونظام الترشيح المستخدم قد يكون لهما دور مهم في تحديد كمية بعض المركبات الموجودة في المشروب، وهو ما قد يكون أكثر أهمية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول أو لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وحلل باحثون من جامعة أوبسالا السويدية وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا عينات من القهوة المحضرة باستخدام ماكينات موجودة في أماكن العمل، وقارنوها بالقهوة التي يتم تحضيرها بطرق مختلفة، من بينها القهوة المنزلية المفلترة باستخدام ورق الترشيح.

وركز الباحثون على مركبين طبيعيين موجودين في حبوب القهوة وزيوتها، هما الكافستول Cafestol والكاهويول Kahweol، وهما من مركبات الديتربين التي يمكن أن تمر إلى المشروب بكميات مختلفة وفقًا لطريقة تحضير القهوة وترشيحها.

وقد ارتبط استهلاك كميات كبيرة من هذه المركبات بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL.

دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول

لماذا تختلف كمية الكافستول في القهوة؟

أوضحت نتائج الدراسة أن كمية الكافستول والكاهويول الموجودة في كوب القهوة يمكن أن تختلف بشكل كبير من ماكينة إلى أخرى، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى طريقة استخلاص القهوة ونظام الترشيح المستخدم.

وتعمل فلاتر القهوة الورقية على حجز جزء كبير من المركبات الزيتية الموجودة في القهوة، بينما تسمح بعض طرق التحضير بمرور كمية أكبر منها إلى المشروب النهائي.

دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول

القهوة المفلترة تحتوي على كميات أقل من هذه المركبات

كانت الفروق واضحة بين أنواع القهوة التي حللها الباحثون، إذ بلغ متوسط تركيز الكافستول في القهوة المنزلية المحضرة باستخدام ورق الترشيح نحو 12 ملليجرامًا لكل لتر، بينما وصل المتوسط إلى نحو 176 ملليجرامًا لكل لتر في عينات من بعض ماكينات التخمير الموجودة في أماكن العمل.

ومع ذلك، شدد الباحثون على وجود اختلافات كبيرة بين الماكينات، ولذلك لا يمكن تعميم النتيجة على جميع ماكينات القهوة في أماكن العمل.

دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول

هل القهوة تسبب أمراض القلب؟

لا تعني نتائج الدراسة أن القهوة مضرة بالقلب أو أن تناول القهوة يؤدي بشكل مباشر إلى الإصابة بأمراض القلب.

الدراسة ركزت بشكل أساسي على تأثير طريقة تحضير القهوة وترشيحها في كمية الكافستول والكاهويول الموجودة في المشروب، وليس على القهوة باعتبارها سببًا مباشرًا لأمراض القلب.

لكن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع مستويات الكوليسترول أو لديهم عوامل خطر لأمراض القلب قد يحتاجون إلى الانتباه إلى كمية هذه المركبات التي يحصلون عليها من القهوة، خاصة عند تناول كميات كبيرة من القهوة غير المفلترة أو المحضرة بطرق تسمح بمرور المزيد من زيوت القهوة.

دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول

هل يجب التوقف عن شرب قهوة ماكينة العمل؟

لا تشير النتائج إلى ضرورة توقف جميع الموظفين عن شرب القهوة من ماكينات العمل، ولكنها تسلط الضوء على أهمية طريقة تحضير القهوة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول.

وقد يكون الاعتماد على القهوة المفلترة باستخدام فلتر ورقي أحد الخيارات التي تساعد على تقليل كمية الكافستول والكاهويول الموجودة في المشروب.

وفي جميع الأحوال، لا ينبغي اعتبار هذه الدراسة دليلًا على أن القهوة بشكل عام ضارة بالصحة أو القلب.

دراسة تكشف علاقة قهوة ماكينة العمل بالكوليسترول

تنظيف ماكينة القهوة أمر مهم أيضًا

لا تتعلق المخاطر المحتملة بما تحتويه القهوة من مركبات فقط، إذ تلعب نظافة ماكينة القهوة دورًا مهمًا أيضًا.

وأشارت أبحاث سابقة، من بينها دراسة منشورة في دورية Scientific Reports، إلى أن بعض أجزاء ماكينات القهوة التي تتجمع فيها بقايا القهوة والمياه قد توفر بيئة مناسبة لنمو أنواع مختلفة من البكتيريا.

لكن وجود البكتيريا في أجزاء من ماكينة القهوة لا يعني بالضرورة أن كوب القهوة الناتج عنها ملوث أو أنه سيسبب المرض، وإنما يؤكد أهمية تنظيف الماكينة وصيانتها وأجزائها بشكل منتظم.

ما أفضل طريقة لتحضير القهوة لمرضى الكوليسترول؟

تشير نتائج الدراسة إلى أن القهوة المفلترة باستخدام ورق الترشيح تحتوي على كميات أقل من الكافستول والكاهويول مقارنة ببعض طرق التحضير التي لا تستخدم ترشيحًا فعالًا.

لذلك، قد يكون اختيار القهوة المفلترة خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يهتمون بخفض تعرضهم لهذه المركبات، خاصة المصابين بارتفاع الكوليسترول، مع ضرورة اتباع نصائح الطبيب فيما يتعلق بالنظام الغذائي وإدارة مستويات الكوليسترول.

وفي النهاية، لا تكمن المشكلة في القهوة نفسها بالضرورة، وإنما قد تؤثر طريقة تحضير القهوة ونظام الترشيح في كمية بعض المركبات التي تصل إلى الجسم.