انخفاض الحرارة غدا.. الأرصاد تزف بشرى سارة

تشهد حالة الطقس غدا السبت 29 أغسطس 2026، انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بالتزامن مع نشاط ملحوظ للرياح قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وسط تحذيرات من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بعدد من المناطق الساحلية، مع ارتفاع الأمواج إلى مستويات تتطلب توخي الحذر.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ويميل للحرارة والرطوبة ليلا على أغلب المناطق.



وتأتي هذه الأجواء مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، إلى جانب نشاط الرياح على مناطق واسعة، ما قد يزيد الإحساس بتغيرات الطقس، خاصة على الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية والساحلية.

الطقس غدا يشهد انخفاضا في الحرارة

بحسب توقعات الأرصاد الجوية، تشهد درجات الحرارة غدا انخفاضا طفيفا على أغلب أنحاء الجمهورية مقارنة بالأيام السابقة، إلا أن الأجواء تظل شديدة الحرارة والرطوبة خلال ساعات النهار في معظم المناطق.

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 36 درجة، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة، نتيجة تأثير ارتفاع نسب الرطوبة ونشاط الرياح على الإحساس بالأجواء.

أما الوجه البحري، فتصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة، بينما تبلغ المحسوسة 37 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية الغربية 30 درجة للعظمى و33 درجة للمحسوسة.

وتصل درجات الحرارة في السواحل الشمالية الشرقية إلى 35 درجة للعظمى، بينما تبلغ درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، في حين يسجل شمال الصعيد 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة.

وتظل مناطق جنوب الصعيد الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 42 درجة، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة.



إنذار بحري شديد واضطراب في الملاحة

ومن أبرز الظواهر المتوقعة ضمن حالة الطقس غدا، اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من المناطق الساحلية، خاصة مع ارتفاع سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وتشمل مناطق اضطراب الملاحة كلا من مطروح، والعلمين، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 50 و70 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و4.5 متر، وهي مستويات تستوجب الحذر من جانب العاملين في الأنشطة البحرية ومرتادي الشواطئ والمراكب.

ويأتي هذا الإنذار البحري بالتزامن مع نشاط واضح للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرا مهما، خاصة بالنسبة لسكان المحافظات الساحلية والمسافرين عبر الطرق الممتدة بالمناطق المكشوفة.

نشاط الرياح قد يثير الرمال والأتربة

وتنشط الرياح غدا على أغلب الأنحاء، وتتراوح سرعتها بين 30 و50 كيلومترا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتزداد سرعة هبات الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، حيث تتراوح سرعة الهبات بين 55 و60 كيلومترا في الساعة.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الرياح أكثر وضوحا على الطرق المكشوفة والمناطق الصحراوية، مع احتمالية تراجع الرؤية الأفقية بصورة مؤقتة في بعض المناطق نتيجة إثارة الرمال والأتربة.

وتنصح التوقعات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي قد تشهد انخفاضا في الرؤية، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين السيارات.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 29 أغسطس 2026 على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

الوجه البحري: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

وتوضح هذه الأرقام استمرار الفارق بين درجات الحرارة المسجلة والحرارة المحسوسة، خصوصا في ظل ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر سخونة مما تشير إليه درجات الحرارة الفعلية.

شبورة مائية صباحا على هذه الطرق

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولهذا تظل القيادة بحذر خلال فترة تكون الشبورة من أهم الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة، خاصة مع احتمالية اختلاف مستوى الرؤية من طريق إلى آخر.



فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

وتتضمن توقعات الطقس غدا فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% تقريبا، وقد تمتد هذه الفرص بصورة ضعيفة جدا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة تصل إلى نحو 10% تقريبا.

ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار على فترات متقطعة، ولا تشير التوقعات إلى كونها ظاهرة مؤثرة على نطاق واسع، لكنها تظل ضمن الظواهر الجوية التي يجب متابعتها مع تغيرات الحالة الجوية.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف بالقاهرة ومدن القناة

كما توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتأتي هذه السحب بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة واستمرار الأجواء الرطبة خلال فترات الصباح والليل، في حين تظل درجات الحرارة مرتفعة خلال ساعات النهار، رغم الانخفاض الطفيف المتوقع غدا.

وتكشف خريطة حالة الطقس غدا عن استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة، مع تفاوت واضح في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، بالتزامن مع نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية ووجود فرص محدودة للأمطار والشبورة المائية والسحب المنخفضة.