قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لياو يوافق على الانتقال إلى جالطة سراي.. تفاصيل
تفاصيل هروب لاعبي منتخب المصارعة .. وموقف وزارة الرياضة
الخزانة الأمريكية: عقوبات على شركة في هونج كونج بتهمة غسل أموال لصالح إيران
محمد صلاح يوجه رسالة مثيرة بعد رباعية فيرينكفاروسي في مرمى طرابزون
الإيجار التمليكي 2026.. مميزات وأسعار وموعد طرح الإسكان الجديد لمحدودي ومتوسطي الدخل
السعودية تتضامن مع الجزائر إثر ضحايا حرائق الغابات شمال شرقي البلاد
قمم أوروبية مرتقبة.. 6 مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا
محافظ أسوان يتابع جهود الرقابة على توزيع المواد البترولية بمحطات الوقود
فصل جرسون من عمله بسبب تامر عاشور .. تصرّف صادم في قصة مثيرة
بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان
فك لغز مقتل الأسطى بلبل ميكانيكي بورسعيد على يد ابن زوجته داخل ورشته
يوم زفافها | الطفولة والأمومة ينقذ بنت 15 عامًا من الزواج بالدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج
بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج
محمد بدران   -  
علا محمد

وجهت الفنانة بسنت شوقي رسالة طريفة ومؤثرة إلى زوجها الفنان محمد فراج، كشفت خلالها عن حجم انشغاله بالأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لم يحصل على أي راحة تقريبًا بين مشاريعه.

وكتبت بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب أنوّه إن محمد خلص تصوير ورد وشوكولاتة يوم 31 أكتوبر 2025، وابتدى تصوير لعبة جهنم يوم 1 نوفمبر 2025، يعني مخدش يوم واحد حتى في النص يفصل».

وأضافت بسنت شوقي في رسالتها، معبرة عن قلقها على زوجها بطريقة تجمع بين الكوميديا والمشاعر: «الحمد لله 🙏.. أنقذوا محمد الإنسان من محمد الفنان، إحنا كعائلة عايزين حب واحتواء والله».

واختتمت رسالتها بمطالبة زوجها بالعودة إلى تقديم الأعمال الكوميدية، قائلة: «ممكن ترجع تعمل كوميدي بقى؟»، في إشارة إلى رغبتها في رؤيته بأعمال تحمل طابعًا أكثر خفة ومرحًا.

ويواصل محمد فراج خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، حيث يأتي مسلسل «لعبة جهنم» ضمن أحدث مشروعاته، إلى جانب مسلسل «ورد وشوكولاتة»، الذي انتهى من تصويره في 31 أكتوبر 2025، قبل أن يبدأ تصوير «لعبة جهنم» في اليوم التالي مباشرة، وفقًا لما كشفته زوجته بسنت شوقي.

ويعد محمد فراج من الفنانين الذين يحرصون على التنوع في اختياراتهم الفنية، إذ قدم خلال السنوات الماضية مجموعة من الأعمال الناجحة في الدراما والسينما، إلى جانب مشاركته في أعمال ذات طابع كوميدي.

الفنانة بسنت شوقي بسنت شوقي محمد فراج الفنان محمد فراج بسنت شوقي رسالة طريفة ومؤثرة إلى زوجها الفنان محمد فراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري..

ترشيحاتنا

لبنان: 4352 شهيداً و12318 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس

لبنان: 4352 شهيداً و12318 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف خيمة للنازحين في مدينة غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف خيمة للنازحين في مدينة غزة

نتنياهو

واشنطن تحذر إسرائيل من تنفيذ ضربات أحادية ضد إيران

بالصور

هل يوجد عمر مثالي لخسارة الوزن؟ أفضل مراحل السن للتخلص من السمنة

السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات | كيفية شراء لانش بوكس للأطفال.. ونصائح لحماية طفلك من العدوى قبل دخول المدرسة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد