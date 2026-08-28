بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

وجهت الفنانة بسنت شوقي رسالة طريفة ومؤثرة إلى زوجها الفنان محمد فراج، كشفت خلالها عن حجم انشغاله بالأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لم يحصل على أي راحة تقريبًا بين مشاريعه.

وكتبت بسنت شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أحب أنوّه إن محمد خلص تصوير ورد وشوكولاتة يوم 31 أكتوبر 2025، وابتدى تصوير لعبة جهنم يوم 1 نوفمبر 2025، يعني مخدش يوم واحد حتى في النص يفصل».

وأضافت بسنت شوقي في رسالتها، معبرة عن قلقها على زوجها بطريقة تجمع بين الكوميديا والمشاعر: «الحمد لله 🙏.. أنقذوا محمد الإنسان من محمد الفنان، إحنا كعائلة عايزين حب واحتواء والله».

واختتمت رسالتها بمطالبة زوجها بالعودة إلى تقديم الأعمال الكوميدية، قائلة: «ممكن ترجع تعمل كوميدي بقى؟»، في إشارة إلى رغبتها في رؤيته بأعمال تحمل طابعًا أكثر خفة ومرحًا.

ويواصل محمد فراج خلال الفترة الحالية نشاطه الفني، حيث يأتي مسلسل «لعبة جهنم» ضمن أحدث مشروعاته، إلى جانب مسلسل «ورد وشوكولاتة»، الذي انتهى من تصويره في 31 أكتوبر 2025، قبل أن يبدأ تصوير «لعبة جهنم» في اليوم التالي مباشرة، وفقًا لما كشفته زوجته بسنت شوقي.

ويعد محمد فراج من الفنانين الذين يحرصون على التنوع في اختياراتهم الفنية، إذ قدم خلال السنوات الماضية مجموعة من الأعمال الناجحة في الدراما والسينما، إلى جانب مشاركته في أعمال ذات طابع كوميدي.