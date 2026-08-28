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محمد فراج: الشيخ علاء ضحية ملعوب ينتهي بكارثة في "لعبة جهنم"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد فراج: الشيخ علاء ضحية ملعوب ينتهي بكارثة في "لعبة جهنم"

محمد فراج
محمد فراج
محمد نبيل

أوضح محمد فراج أن “التعامل مع شخصية الشيخ علاء في ”لعبة جهنم" بدأ من حقيقة أساسية، وهي أن العمل يستند إلى قصة حقيقية لجريمة وقعت بالفعل، وهو ما جعل الاقتراب من الشخصية الواقعية شكليًا ودراميًا، أمرًا أساسيًاً".

وأوضح محمد فراج أن العمل على الأبعاد النفسية للشخصية كان مرحلة مختلفة تمامًا، وجرت بالتعاون مع المخرج إسلام خيري والكاتبة نجلاء الحديني، مشيراً إلى أن جلسات العمل معهما ركزت على دراسة الشخصية من جوانب متعددة كطريقة ظهورها، وأسلوبها في الكلام والحركة، وكيفية تعاملها مع المحيطين بها، ومدى اتزانها العقلي والنفسي.
 

وأشار محمد فراج في تصريحات خاصة إلى صدى البلد أن عنوان "لعبة جهنم" يرتبط بفكرة اللعبة نفسها، مؤكداً أن المشاهد سيفهم مع تطور الأحداث كيف تبدأ اللعبة وكيف تتحول تدريجياً إلى واقع حقيقي، حيث يتحول الشيخ علاء إلى أحد ضحايا هذه اللعبة، موضحاً أن الشخصية مضطربة نفسياً وعقلياً. 

وشدد على أن "الحفاظ على هذه الحالة طوال فترة التصوير كان مرهقاًَ نفسياً، خصوصاً مع امتداد ساعات التصوير لفترات طويلة".
 

وأشاد محمد فراج بعلاقته بمنصة "MBC شاهد"، مؤكداَ أنه يشعر دائماً بالاطمئنان عندما يجمعه بها مشروع جديد، لأنه يثق في كفاءتها وقدراتها. وأضاف أن هذه العلاقة انعكست أيضًا على مستوى العمل.

لعبة جهنم حلقات لعبة جهنم محمد فراج

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