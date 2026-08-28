محافظ أسيوط يستوقف سيارة ربع نقل وتروسيكل محملين بالأطفال بمنفلوط ويوفر أتوبيسًا لإعادتهم لمنازلهم

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مفاجئة بمركز منفلوط، حرص خلالها على متابعة مستوى الخدمات والانضباط، حيث استوقف سيارة ربع نقل محملة بعدد كبير من الأطفال أعلى كوبري المندرة، وتروسيكلًا غير مرخص وبدون لوحات معدنية محملًا بنحو 10 أطفال آخرين أعلى كوبري منفلوط، موجّهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لأي مخاطر. ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الحملات المرورية وتشديد الرقابة على الطرق، والتصدي للمخالفات التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك خلال الجولة التي رافقه خلالها مصطفى العطيفي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمركز، حيث بادر المحافظ بالتدخل فور ملاحظته المشهد، وحرص على الاطمئنان على الأطفال والتأكد من سلامتهم، مؤكدًا أن سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال، تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة الربع نقل، وسحب رخصته وتحرير المخالفة المقررة، كما وجّه بالتحفظ على التروسيكل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائده، نظرًا لعدم وجود لوحات معدنية وتحميله أطفالًا بطريقة لا تتوافق مع اشتراطات السلامة.

وفي موقف إنساني، حرص محافظ أسيوط على التحدث مع الأطفال وطمأنتهم وتهدئتهم، ووجّه بتوفير أتوبيس تابع للمحافظة لنقلهم بصورة آمنة إلى منازلهم بقرية جزيرة الحواتكة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وسيلتي النقل المخالفتين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على سلامة الأطفال وتأمين عودتهم إلى أسرهم.

وأكد اللواء محمد علوان أن الحفاظ على أرواح المواطنين يمثل مسئولية وأولوية لا تقبل التهاون، مشددًا على التعامل بكل حسم مع أي مخالفة مرورية من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات المرورية والرقابية على الطرق والكباري ومواقف السيارات، والتعامل الفوري مع المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين، مع استمرار المرور الميداني لرصد أي ممارسات غير آمنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يعزز الانضباط المروري ويرفع معدلات الأمان على الطرق.

وخلال الجولة، استوقف محافظ أسيوط سيارة نصف نقل محملة بالدقيق البلدي المدعم على طريق الجوالي ـ الحواتكة بمركز منفلوط، واطلع على الفواتير والمستندات والتوكيلات الخاصة بالحمولة، كما أجرى اتصالًا هاتفيًا بالقائم بأعمال وكيل وزارة التموين بأسيوط للتحقق من البيانات والتأكد من سلامة إجراءات نقل وتوزيع الدقيق المدعم، وبعد مراجعة المستندات والبيانات، تبين أن السيارة قادمة من مطاحن بني عديات التابعة لمركز منفلوط، ومتجهة إلى قرية الحواتكة لتوزيع كامل حمولتها من الدقيق البلدي المدعم على المخابز البلدية بالقرية، وفقًا للمستندات والتوكيلات المقدمة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والرقابة على منظومة تداول ونقل وتوزيع الدقيق البلدي المدعم، والتأكد من وصوله إلى المخابز والمستحقين وفق الإجراءات والقواعد المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.