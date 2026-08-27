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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط حلوى مجهولة وتحرير 143 محضرًا خلال حملات تموينية

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات، والتأكد من وصول الخبز المدعم إلى المواطنين بالمواصفات والأوزان المقررة، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، وإداراتها التموينية بمختلف المراكز، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، واصلت تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 143 محضرًا ومخالفة متنوعة.

وفي مجال الأسواق، أسفرت الحملات عن ضبط مصنع حلوى يعمل دون ترخيص، وعُثر بداخله على 6 أجولة سكر حر دون فواتير، وعبوة كامينا وجركن حامض منتهيي الصلاحية، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من الحلوى مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 50 كيلوجرام فول مجروش و50 كيلوجرام أرز مجهولي المصدر ودون فواتير، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وذلك بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للتداول والتصنيع الغذائي.

وفي مجال المخابز البلدية، أشار المحافظ إلى تحرير 142 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت نقص أوزان الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، فضلًا عن عدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز.

وأكد اللواء محمد علوان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي تم ضبطها، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو حقوقهم، والتعامل بحسم مع أي محاولات للاتجار بالسلع مجهولة المصدر أو التلاعب في منظومة الخبز المدعم.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار التنسيق بين مديرية التموين والأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية، وتكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز بمختلف المراكز والمدن والقرى، للتأكد من سلامة السلع المعروضة وصلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات، وضبط المخالفات في مهدها، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق بالمحافظة.

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