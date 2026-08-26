محافظ أسيوط: معاينة الموقع المقترح لإنشاء موقف سيارات جديد بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المواقف والنقل بمختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق السيولة المرورية، والحد من التكدسات والاختناقات داخل المناطق السكنية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي، رئيس المركز، تواصل جهودها لدراسة المشروعات الخدمية التي تستهدف تحقيق أكبر استفادة للمواطنين، حيث جرى معاينة الموقع المقترح لإنشاء موقف سيارات جديد بمدينة القوصية، بمشاركة أشرف طنطاوي، نائب رئيس المركز، واللجنة المشكلة من ممثلي هيئة المساحة والري والتخطيط، وذلك تمهيدًا لنقل الموقف الحالي من داخل الكتلة السكنية إلى موقع مناسب خارج المناطق الأكثر كثافة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المعاينة الميدانية استهدفت الوقوف على مدى ملاءمة الموقع المقترح من الناحية الفنية والتخطيطية، ومراجعة مختلف التفاصيل والمحاضر التنسيقية ذات الصلة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة والبدء في تنفيذ المشروع وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة، بما يسهم في إعادة تنظيم حركة سيارات الأجرة ووسائل النقل وتقليل التكدسات المرورية داخل المدينة.

وأشار المحافظ إلى أن إنشاء موقف جديد خارج الكتلة السكنية من شأنه تحسين حركة المركبات والمواطنين، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا للركاب والسائقين، فضلًا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمترددين على الموقف، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة لإعادة تنظيم منظومة النقل الداخلي وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواقع المخصصة للخدمات.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة استكمال الإجراءات والدراسات الفنية والتخطيطية اللازمة، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات قبل البدء في التنفيذ، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المقترح، ويسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات، وتقديم خدمات أفضل لأهالي مركز ومدينة القوصية.