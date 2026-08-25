محافظ أسيوط: حملات طرق الأبواب بأبنوب لحث المواطنين على استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الجهود المبذولة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وحصر المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية المباشرة للمواطنين وحثهم على سرعة استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز الانضباط العمراني.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، تواصل تنفيذ حملات "طرق الأبواب" بمختلف القرى والوحدات المحلية التابعة للمركز، بهدف الوصول المباشر إلى أصحاب العقارات والمباني المخالفة، وتعريفهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح، وحثهم على سرعة التقدم واستكمال ملفاتهم القانونية، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات شملت تنفيذ أعمال ميدانية ولصق لافتات تنبيهية على عدد من منازل المخالفين بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، للتأكيد على ضرورة سرعة التقدم بطلبات التصالح واستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك بإشراف رئيس الوحدة المحلية ومسؤولي الإدارة الهندسية، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم وتقديم المعلومات اللازمة لهم بشأن ملف التصالح.

وأشار المحافظ إلى أن حملات "طرق الأبواب" تمثل أحد محاور التوعية الميدانية التي تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتوضيح الفرص والتيسيرات والإجراءات المتاحة أمام أصحاب المباني المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تسريع وتيرة إنهاء الملفات المستوفاة واستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار أعمال الحصر والمتابعة الميدانية للمخالفات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات بناء جديدة وفقًا للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتوازي مع تقديم كافة التيسيرات والتوعية للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم واستكمال إجراءات التصالح.