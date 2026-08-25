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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة جاهزية العبارات النهرية بقرية مجريس بصدفا وانتظام حركة العبور

رئيس مركز ومدينة يتابع جاهزية العبارات النهرية بقرية مجريس بصدفا وانتظام حركة العبور
رئيس مركز ومدينة يتابع جاهزية العبارات النهرية بقرية مجريس بصدفا وانتظام حركة العبور
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية للمرافق الحيوية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من جاهزيتها وانتظام العمل بها والالتزام الكامل باشتراطات السلامة والأمان، بما يضمن تقديم خدمات آمنة ومنتظمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي، واصلت أعمال المتابعة الميدانية للعبارة النهرية بقرية مجريس، للوقوف على انتظام العمل بالمرفق والتأكد من جاهزيته واستمرار حركة عبور المواطنين والمركبات بصورة آمنة ومنتظمة، وذلك بمشاركة ياسر أبو عليم شلتوت، نائب رئيس المركز.

وقال إن الجولة شملت تفقد موقع العبارة والمرسى، والوقوف على الحالة العامة للمرفق، ومراجعة انتظام حركة العبور، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة والأمان، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على كفاءة التشغيل أو حركة المواطنين، بما يضمن استمرارية الخدمة بصورة آمنة.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار المرور الدوري على العبارات النهرية والمعديات وكافة المرافق الحيوية، والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المعنية للتأكد من توافر جميع عوامل الأمان والسلامة، وسرعة التدخل لمعالجة أي ملاحظات يتم رصدها أو شكاوى يتقدم بها المواطنون، خاصة أن العبارات تمثل وسيلة انتقال أساسية لعدد كبير من الأهالي.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة الالتزام بالحمولات المقررة للعبارات وعدم تجاوزها، والتأكد من توافر وسائل الأمان والإنقاذ اللازمة، مع متابعة انتظام الرحلات وحركة العبور بين ضفتي النهر، بما يسهم في توفير وسيلة انتقال آمنة ومنتظمة، وتحقيق انسيابية الحركة ومنع التكدسات، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.

أسيوط محافظ أسيوط مركز ومدينة صدفا العبارات النهرية المرافق الحيوية الوحدات المحلية

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