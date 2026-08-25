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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع القمامة والتراكمات بالقرى

حملات مكثفة لرفع القمامة والتراكمات بقرى دوينة والزرابي ودكران والنخيلة وباقور بأبوتيج
حملات مكثفة لرفع القمامة والتراكمات بقرى دوينة والزرابي ودكران والنخيلة وباقور بأبوتيج
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار وتكثيف الحملات الميدانية للنظافة ورفع القمامة والتراكمات بمختلف القرى والمراكز، ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، والحفاظ على نظافة الشوارع والطرق والحد من تراكم المخلفات.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، نفذت حملات مكثفة لرفع وإزالة القمامة والتراكمات بعدد من القرى والمناطق التابعة للمركز، في إطار خطة الارتقاء بمنظومة النظافة والتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملات طريق أبوتيج–البلايزة من منطقة التسعة حتى الاقادمة، وشارع المدرسة الثانوية بجوار الكنيسة بقرية دوينة، إلى جانب قرى الزرابي ودكران والنخيلة وباقور، حيث جرى رفع المخلفات والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق والشوارع والمناطق المستهدفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية استمرار حملات النظافة بصورة دورية ورفع المخلفات أولًا بأول، مع توجيه المعدات والعمالة وفقًا للأولويات واحتياجات كل منطقة، لمنع تراكم القمامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات اليومية المقدمة للأهالي.

وشدد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من جانب رؤساء المراكز والوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات أو شكاوى للمواطنين، مع استمرار الحملات بمختلف القرى والمناطق، بما يضمن عدم عودة التراكمات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بمختلف المراكز والقرى، والاستفادة المثلى من المعدات والإمكانات المتاحة، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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