تحرير 31 محضرًا وضبط 13 جوال دقيق مدعم خلال حملة على مخابز أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والمطاعم والمحلات التجارية، وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية ومعايير السلامة، والحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ أن اللجنة الخماسية بالمحافظة نفذت حملة رقابية مكبرة بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، تحت إشراف العميد زهجر سليمان مدير المتابعة الميدانية، وبرئاسة مصطفى محمد حلمي وحسام الدين مجدي، وبمشاركة ممثلي التموين والصحة والطب البيطري والسلامة والصحة المهنية وإدارة شئون البيئة بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 31 محضرًا متنوعًا، تضمنت 8 محاضر نقص وزن لعدد من المخابز البلدية، و3 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي 13 جوال، بالإضافة إلى 10 محاضر نظافة للمخابز.

كما شملت الحملة المرور على 4 منشآت غذائية وتجارية، تضمنت ثلاجة أسماك، ومطعم فلافل، ومحلًا لبيع اللحوم المجمدة، ومحلًا لبيع الدواجن الحية، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مفتشي الصحة والسلامة والصحة المهنية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار وتكثيف حملات اللجنة الخماسية، وتوسيع نطاق المرور على المخابز والمنشآت الغذائية والمحلات التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات، والتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام السيطرة على الأسواق، ومتابعة جودة السلع والمنتجات المعروضة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية ومعايير السلامة، والحفاظ على منظومة الدعم ومنع أي مخالفات تتعلق بالدقيق البلدي المدعم، بما يسهم في حماية المستهلك وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.