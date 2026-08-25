الرئيس السيسي: نسأل الله أن يجعل سيرة نبينا الكريم نبراسًا لنا في الرحمة والتسامح والمحبة

أفادت القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس السيسي: «بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات».

وأضاف: «وأن يجعل سيرة نبينا الكريم محمد ﷺ نبراسًا لنا في الرحمة والتسامح والمحبة وحُسن الخُلق».

واختتم الرئيس السيسي تهنئته قائلًا: «كل عام وأنتم بخير، ومصر وأهلها في أمن وسلام».