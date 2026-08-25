هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ الإجابة قد تفاجئك.. ومتى تصبح خطيرة؟

تعد القهوة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويبدأ كثير من الأشخاص يومهم بفنجان منها للحصول على النشاط والتركيز، لكن يبقى السؤال الذي يشغل مرضى الضغط ومحبي القهوة: هل القهوة ترفع ضغط الدم؟ وهل يمكن أن تكون سببًا في ارتفاعه؟

الإجابة ليست واحدة لجميع الأشخاص، إذ يمكن أن تسبب القهوة ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة الذين لا يتناولون الكافيين بانتظام، بينما قد يكون تأثيرها أقل وضوحًا لدى الأشخاص المعتادين على شربها يوميًا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

هل القهوة ترفع ضغط الدم فعلًا؟

يحتوي معظم أنواع القهوة على مادة الكافيين، وهي مادة منبهة يمكن أن تؤثر بشكل مؤقت في الجهاز العصبي والدورة الدموية.

وقد يؤدي الكافيين إلى ارتفاع ضغط الدم لفترة قصيرة بعد تناول القهوة، ويكون هذا الارتفاع أكثر وضوحًا لدى بعض الأشخاص مقارنة بغيرهم.

ولا يعني ارتفاع الضغط بعد فنجان القهوة أن الشخص مصاب بارتفاع ضغط الدم المزمن، لأن قراءة الضغط تتأثر بالعديد من العوامل، من بينها التوتر، وقلة النوم، والمجهود البدني، والتدخين، والقلق، وحتى طريقة قياس الضغط نفسها.

لماذا يرتفع الضغط بعد شرب القهوة؟

قد يؤدي الكافيين إلى تحفيز الجهاز العصبي، ما يمكن أن يسبب زيادة مؤقتة في نشاط الجسم ومعدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص.

كما قد يحدث تضيق مؤقت في بعض الأوعية الدموية، وهو ما يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم لفترة محدودة.

ويختلف تأثير الكافيين حسب كمية القهوة التي يتم تناولها، ومدى اعتياد الجسم عليها، وحساسية الشخص للكافيين، إلى جانب وجود أمراض أخرى قد تؤثر في ضغط الدم.

كم يستمر ارتفاع الضغط بعد القهوة؟

عادةً يكون تأثير الكافيين على ضغط الدم مؤقتًا، وقد يظهر خلال فترة قصيرة من تناول القهوة.

ولهذا السبب، إذا كان الشخص يريد قياس ضغط الدم بدقة، فمن الأفضل تجنب القهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين لفترة مناسبة قبل القياس، إلى جانب تجنب ممارسة الرياضة والتدخين مباشرة قبل قياس الضغط، لأن هذه العوامل يمكن أن تؤثر في القراءة.

ومن المهم إجراء القياس في حالة هدوء، والجلوس عدة دقائق قبل استخدام جهاز قياس الضغط.

هل القهوة ممنوعة على مرضى الضغط؟

ليس بالضرورة.

فالأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم لا يُطلب منهم دائمًا الامتناع نهائيًا عن القهوة، لكن الاعتدال ومراقبة تأثير الكافيين على الجسم أمران مهمان.

وقد يستطيع بعض مرضى الضغط تناول القهوة دون حدوث ارتفاع كبير أو مستمر في ضغط الدم، بينما يكون آخرون أكثر حساسية للكافيين.

لذلك، إذا لاحظ الشخص أن ضغطه يرتفع بشكل واضح ومتكرر بعد تناول القهوة، فمن الأفضل تقليل الكمية والتحدث مع الطبيب، خصوصًا إذا كان يعاني من ارتفاع ضغط غير مستقر.

كيف تعرف أن القهوة تؤثر في ضغطك؟

يمكن للشخص ملاحظة تأثير القهوة من خلال قياس ضغط الدم بطريقة صحيحة قبل تناولها، ثم إعادة القياس بعد فترة من تناولها.

لكن لا ينبغي الاعتماد على قراءة واحدة للحكم على تأثير القهوة، لأن ضغط الدم يتغير طبيعيًا على مدار اليوم.

ومن الأفضل تسجيل القراءات في أوقات مختلفة ومقارنتها، خاصة إذا كان الشخص يعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم أو يتناول أدوية لعلاجه.

هل القهوة ترفع ضربات القلب أيضًا؟

قد يشعر بعض الأشخاص بعد تناول كميات كبيرة من الكافيين بزيادة ضربات القلب أو التوتر أو الرجفة، بينما لا يشعر آخرون بهذه الأعراض.

وتزداد احتمالية ظهور هذه الأعراض عند تناول القهوة بكميات كبيرة أو لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين.

كما أن تناول القهوة على معدة فارغة، مع قلة النوم أو التوتر، قد يجعل بعض الأشخاص يشعرون بتأثير الكافيين بصورة أكبر.

هل القهوة منزوعة الكافيين أفضل لمرضى الضغط؟

قد تكون القهوة منزوعة الكافيين خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يلاحظون ارتفاع ضغط الدم أو أعراضًا مزعجة بعد تناول الكافيين.

لكن يجب الانتباه إلى أن القهوة منزوعة الكافيين ليست خالية تمامًا من الكافيين، وإنما تحتوي عادةً على كمية أقل بكثير منه.

كما أن المشكلة قد لا تكون في القهوة نفسها، وإنما في الإضافات التي توضع معها، مثل كميات كبيرة من السكر أو الكريمة أو الإضافات عالية السعرات.

متى يجب الحذر من ارتفاع الضغط؟

إذا كانت قراءات ضغط الدم مرتفعة بشكل متكرر، فلا ينبغي افتراض أن القهوة هي السبب الوحيد.

ارتفاع ضغط الدم قد يرتبط بعوامل متعددة، مثل زيادة الوزن، والإفراط في تناول الملح، وقلة النشاط البدني، والتوتر، والتدخين، وبعض الأمراض أو الأدوية.

وفي حالة ظهور أعراض شديدة مثل ألم الصدر، أو ضيق التنفس، أو اضطراب الرؤية، أو ضعف مفاجئ، أو صعوبة في الكلام، أو صداع شديد غير معتاد مع ارتفاع شديد في ضغط الدم، يجب طلب الرعاية الطبية العاجلة.