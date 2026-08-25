حتى 5 سبتمبر.. الأنبا مكاريوس يفتتح معرضا للملابس ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

افتتح الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، معرض «سانت فيرينا» للملابس الجاهزة، والمقام بفناء المطرانية، في إطار توفير احتياجات الأسر بأسعار مخفضة.

احتياجات المدارس

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من مستلزمات المدارس، من الزي المدرسي والكتب والمفروشات، إلى جانب الملابس الجاهزة، بما يلبي احتياجات الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص الإيبارشية على تقديم الخدمات المجتمعية وتوفير المستلزمات الأساسية بأسعار مناسبة ومخفضة، بما يخفف الأعباء عن الأسر.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 سبتمبر المقبل، مع إتاحة المنتجات بأسعار مخفضة أمام المواطنين طوال فترة إقامة المعرض.