قبل عرضه.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «المقبرة 3»

تستعد منصة نتفليكس لطرح الموسم الثالث من مسلسل “المقبرة”، يوم 28 من الشهر الجاري.

قصة الجزء الثالث

يستمر المسلسل في متابعة وحدة التحقيق الخاصة بقيادة أونَم، والتي تتولى التحقيق في جرائم قتل النساء وقضايا العنف ضد المرأة.

ويقدم الموسم الجديد مجموعة من القضايا والجرائم الجديدة، مع التركيز على الجانب النفسي والاجتماعي وراء الجرائم، وليس فقط البحث عن الجاني.

ومن بين تفاصيل الموسم، تظهر قضايا تتعلق بجثث نساء وظروف وفاة غامضة، بالإضافة إلى مطاردة أحد القتلة المعروفين.

ويبلغ عدد الحلقات المسلسل 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار جريمة، ودراما، وغموض وتشويق.

المسلسل من إخراج عبد الله أوغوز ، ومن بطولة بيرجي أكالاي في دور رئيسة المفتشين «أونَم أوزولكو»، إلى جانب أولغون توكر وشهسوار أكتاش وعدد من أبطال المواسم السابقة.