هاني مهنى يتعرض لوعكة صحية | ضيق في التنفس والحالة مستقرة

علي مدار الساعات الماضية تعرض الفنان الكبير هاني مهنى إلى وعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث تعرض لضيق في التنفس.

الأطباء المشرفون على الحالة قرروا دخوله غرفة العناية المركزة، وعقب القيام ببعض الإجراءات الطبية، وخضوعه إلى الملاحظة والإشراف الطبي، شهدت حالته الصحية تحسنا ملحوظا، مما جعل الأطباء يتخذون قرارا بنقله إلى غرفة عادية.

حالة هاني مهنى الصحية في تحسن مستمر، ومن المرجح أن يخرج خلال الأيام القادمة من المستشفي ويعود إلى منزله.

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها هاني مهنى إلى أزمة صحية، حيث تعرض إلى أزمة مشابهة في بداية العام الجاري، وتحديدًا خلال شهر فبراير.

مصطفي كامل:

وكان قد أعلن الفنان مصطفى كامل، من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعرض الموسيقار هاني مهنى، لوعكة صحية، لم يكشف عن تفاصيلها.

وكتب مصطفى كامل، عبر فيسبوك: «خالص دعواتي بالشفاء لأخي الكبير وحبيبي وصديقي الموسيقار الكبير هاني مهنى، ربنا يشفيك ويعافيك وتقوم بألف سلامة، رجاءً الدعاء من كل الزملاء والمحبين».