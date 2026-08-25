ولد الهدى.. حنان مطاوع تهنئ متابعيها بذكرى المولد النبوى الشريف

هنأت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها بذكرى المولد النبوى الشريف، مؤكدة محبتها واعتزازها بهذه المناسبة.

وكتبت حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمى على موقع «إنستجرام»: “فى ذكرى المولد النبوى.. ولد الهدى فالكائنات ضياء”.

وأضافت: “اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك”.

وفى سياق آخر، قالت الفنانة حنان مطاوع، فى تصريحات سابقة، إنها تواجه تحديات مستمرة فى مجال التمثيل من أجل تقديم أدوار جيدة للجمهور تليق بها وباسمها وما ترغب فى أن تتركه للجمهور من أرشيف فنى لها.

وأوضحت حنان مطاوع، خلال لقائها فى برنامج «ontheroad»، مع الإعلامى بلال العربى، أنها لا تدرى الوصفة السرية للتواجد فى عدد كبير من الأعمال ذات القيمة الفنية العالية، أو أن تلقى مكانتها التى تستحقها بالتمثيل، قائلة: «أنا لو أعرف الوصفة كنت عملتها من بدرى، هى كومبو ممكن تبقى شلة شبه المنظومة أو إذن إلهي»، ساخرة: «أنا مفتقدة تماما للوصفة هتهالى وأنا اجرب».