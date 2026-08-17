حنان مطاوع تنعى عمرو محمد علي عبر حسابها بإنستجرام

نعت الفنانة حنان مطاوع الفنان عمرو محمد علي، معبرة عن حزنها الشديد لرحيله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتبت حنان مطاوع: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعى ببالغ الحزن والأسى

الفنان عمرو محمد علي

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان .

ورحل عن عالمنا الفنان عمرو محمد علي، اليوم الاثنين، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض، وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته ومحبيه وزملائه في الوسط الفني.

وأعلنت أسرة الفنان الراحل خبر وفاته، فيما تستعد حاليًا لإنهاء الإجراءات الخاصة بتجهيز الجثمان، تمهيدًا لتشييعه ودفنه.

وقالت صديقة الفنان الراحل عمرو محمد علي في تصريحات خاصة لصدي البلد إنه من المقرر تشييع الجثمان من مسجد عطاء الله السكندري بمنطقة الخليفة عصر اليوم حيث يتم الدفن في مقابر نقابة المهن التمثيلية بمنطقة الخليفة وذلك بحضور أفراد أسرته وأصدقائه وعدد من زملائه في الوسط الفني.

وتعيش أسرة الفنان الراحل حالة من الحزن عقب وفاته، فيما تستعد لإنهاء إجراءات تغسيل الجثمان وتجهيزه قبل التوجه إلى الجنازة

جاءت وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد سنوات من المعاناة مع المرض، حيث كان يعاني من مرض التصلب المتعدد، وهو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، وتسبب في تدهور حالته الصحية وتأثر قدرته على الحركة خلال السنوات الأخيرة.