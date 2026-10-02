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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جلسة رفيعة المستوى لتعزيز الأمن المائي في أفريقيا والمنطقة العربية

منظمة اليونسكو
منظمة اليونسكو

ينظم المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان «تعزيز القدرات من أجل الأمن المائي في أفريقيا والمنطقة العربية»، وذلك لبحث سبل بناء وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية لمواجهة التحديات المتزايدة المتصلة بـ ندرة المياه، والتغيرات المناخية، وإدارة الموارد المائية العابرة للحدود.

تجمع الجلسة نخبة من الوزراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية وشركاء التنمية، لتبادل الخبرات والرؤى حول تعزيز أطر التعاون بين دول الجنوب (South-South Cooperation)، وتمكين الشباب والكوادر الفنية، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي والتطبيقات الحديثة في القطاع المائي.

وتهدف هذه المبادرة إلى بلورة رؤية عربية-أفريقية مشتركة لبناء قدرات مستدامة، بما يضمن تحقيق الأمن المائي ودعم أجندة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

وزارة الري اليونسكو منظمة اليونسكو

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