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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«شبورة وأمطار ورياح خماسينية».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة 2 أكتوبر

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية (الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر) تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 02 أكتوبر 2026.   

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ليعود معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.   

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درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: العظمى 31°C - الصغرى 21°C.   

الوجه البحري: العظمى 30°C - الصغرى 20°C.  

 السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27°C - الصغرى 19°C.  

 السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32°C - الصغرى 21°C.   

شمال الصعيد: العظمى 32°C - الصغرى 19°C.  

 جنوب الصعيد: العظمى 38°C - الصغرى 24°C.   

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة:

شبورة مائية: 

تتكون في الفترة من (4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق.   

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية: تتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد وجنوب سيناء قد تغزر أحيانًا بنسبة (20% تقريبًا) على بعض المناطق على فترات متقطعة.  

 أمطار ضعيفة 

فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث (10% تقريبًا) على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وخليج السويس ومصنع الغردقة على فترات متقطعة.   

نشاط للرياح والأتربة:

 تتراوح سرعة الرياح بين (30 إلى 40 كم/س) على أغلب الأنحاء، وتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد والمناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء.   

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بجميع المواطنين والجهات المعنية اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع ضرورة متابعة التحديثات الدورية الصادرة عن الهيئة.   

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس معتدل الحرارة درجات الحرارة سقوط أمطار الرياح

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