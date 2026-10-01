الأرصاد الجوية: طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا وشبورة وأمطار ورياح حتى الأربعاء

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد خلال الفترة من السبت 3 أكتوبر وحتى الأربعاء 7 أكتوبر 2026، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن أبرز الظواهر الجوية خلال الفترة المقبلة تتمثل في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، خاصة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أمطار متفرقة ورياح نشطة

وأشارت توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من الصحراء الغربية، على فترات متقطعة.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح أحيانًا، بما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الفترة من السبت 3 أكتوبر وحتى الأربعاء 7 أكتوبر على النحو التالي:

اليوم

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى على القاهرة نحو 21 درجة مئوية تنخفض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، وتزداد الانخفاضات بشكل ملحوظ خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ليسود طقس معتدل في معظم محافظات الجمهورية، مع إحساس ببرودة خفيفة في بعض المدن الجديدة.

ر

القاهرة والوجه البحرى 30° / 21°

شمال الصعيد 26° / 19°

جنوب الصعيد 32° / 19°

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، خاصة مع تغير الظواهر الجوية وظهور الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح خلال الفترة المقبلة.